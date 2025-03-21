柯文哲出庭怒罵檢察官「不要臉」 黃帝穎：無力改變恐再加一罪

台北地方法院20日審理京華城容積率收賄、公益侵占政治獻金等案，下午提訊前台北市長柯文哲。（資料照）

2025/03/21 11:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城等案，昨首度提訊前台北市長柯文哲，柯指稱遭承辦檢察官以「不雅片」要脅，並痛罵檢察官「不要臉」，檢方駁斥是不實指控。對此律師黃帝穎表示，柯文哲激情演出踩到法律紅線，怒罵檢察官不要臉觸犯公然侮辱罪。

黃帝穎在臉書PO文表示，柯文哲昨開庭情緒激動對著公訴檢察官怒吼「不要臉！」，法院見解認為，「不要臉」一詞，依社會一般人對此言語的認知，是蔑視他人之人格、貶抑其人格尊嚴，具有輕蔑、鄙視及使人難堪的涵意，足以貶損被辱罵者的社會評價，且此用語並無有益公共事務之思辨，或屬文學、藝術的表現形式。判決被告成立公然侮辱罪。

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黃帝穎指出，柯文哲怒罵檢察官無法轉移朱亞虎認罪行賄及彭振聲認罪共犯圖利的法律焦點，柯文哲激情怒罵檢察官，完全沒解釋朱亞虎認罪行賄及副市長彭振聲認罪受柯文哲指示共犯圖利罪的關鍵事證，事實上，柯文哲應該自知已無力改變朱亞虎轉污點證人咬柯文哲收賄、彭振聲認罪共犯圖利對柯文哲收賄罪及圖利罪的一刀斃命，因此乾脆不答辯，改以激情演出、怒罵檢察官的方式訴諸小草！

黃帝穎直言，柯文哲開庭激情怒罵，法律上不只沒有任何幫助，更恐多加一條公然侮辱罪。

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