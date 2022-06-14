中國將台灣海峽「內海化」 陸委會：不予承認、絕不接受

陸委會今日嚴正駁斥，批評中共企圖將「台灣内國化、海峽內海化」，完全違反國際法及台海事實現狀，我方及國際社會不予承認、絕不接受。（資料照）

2022/06/14 16:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國軍方近期多次向美方主張，台灣海峽不是國際水域。中國外交部昨日更聲稱，中國對台灣海峽享有「主權」。陸委會今日嚴正駁斥此錯誤主張，批評中共企圖將「台灣内國化、海峽內海化」，完全違反國際法及台海事實現狀，我方及國際社會不予承認、絕不接受。

中國外交部發言人汪文斌13日公開宣稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台海水域由兩岸海岸向海峽中心線延伸，依次為中國內水、領海、鄰接區和專屬經濟海域，中國對台海享有主權和管轄權。」

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中國外交部更聲稱，國際海洋法上並無「國際水域」一說，「有關國家」只是操弄涉台問題，為威脅中國主權安全製造藉口，中方堅決反對。

陸委會今日強調，中華民國是主權國家，在所屬島嶼及其海空域享有主權、既有權利及管轄權；兩岸互不隸屬是事實、台灣更非中華人民共和國一部分。中共片面對台灣及台灣海峽宣稱之主張，企圖將「台灣内國化、海峽內海化」，完全違反國際法及台海事實現狀；這是破壞台海現狀、進一步升高區域緊張的挑釁舉措，我方及國際社會不予承認、絕不接受。

陸委會指出，長期以來，台灣海峽是維繫兩岸及區域和平穩定的海峽，不是中共對台武力施壓、地區軍事擴張與海事擴權的海域。我政府認為，台灣海峽是國際水域，屬於我國領海範圍以外的水域均適用國際法「公海自由」原則；我國向來尊重外國船舶在台灣海峽任何符合國際法的行動，包括無害通過，我方理解並支持美國等自由航行任務對促進區域和平穩定的助益。

陸委會表示，國際及區域事務並非由北京當局專斷決定。正告對岸認清現實，切勿一再挑戰國際秩序、不斷威脅台灣安全及製造圖謀侵犯的藉口；我政府將堅決反對，更將落實安全防衛與執法，堅定捍衛國家主權與台海和平。

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