駁國台辦「未提石斑魚整改」 陸委會：台灣人民更厭惡肆意打壓

陸委會今日嚴正駁斥，國台辦指稱我方未曾提供整改證據，並非事實。（資料照）

2022/06/15 20:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國自6月13日起禁止台灣石斑魚進口，中國國台辦發言人馬曉光今日上午表示，台灣方面從未提供所謂進行整改的證據，近期接連出現石斑魚檢出禁用藥物情況，為保護消費者健康安全，中方不得不暫停台灣石斑魚輸入，這是正常的安全防範舉措，科學合理，完全正當。對此，陸委會嚴正駁斥，國台辦指稱我方未曾提供整改證據，並非事實。

陸委會指出，中國海關部門於去年12月透過兩岸協議平台，通報我方2家養殖場石斑魚檢出禁藥事，經農委會會同地方政府合力擴大涉案養殖場調查，均未檢出禁藥，已自2022年1月起三度透過協議平台通報中方調查結果、水生動物養殖企業名單，及我方強化輸出養殖業者之監管措施。

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陸委會強調，中方片面暫停我石斑魚輸入，已傷害台灣漁民及相關業者權益。農產品檢疫是專業技術性問題，呼籲中方應針對我方多次提出的說明，儘速提出明確回應，並依據科學證據及國際規範，透過雙方既有協議機制務實溝通解決，勿以技術性問題阻礙兩岸農產貿易，製造兩岸不必要的紛擾，讓台灣人民更加厭惡中共當局對台灣的肆意打壓，影響兩岸關係。

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