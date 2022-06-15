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    國民黨彰市長初選出爐 「女王蜂」黃玉芬險勝張東正

    國民黨下屆彰化市長黨內初選民調結果今天出爐，素有「女王蜂」稱號的黃玉芬險勝張東正，代表藍營挑戰競選連任的民進黨彰化市長林世賢。 （翻攝黃玉芬臉書）

    國民黨下屆彰化市長黨內初選民調結果今天出爐，素有「女王蜂」稱號的黃玉芬險勝張東正，代表藍營挑戰競選連任的民進黨彰化市長林世賢。 （翻攝黃玉芬臉書）

    2022/06/15 11:12

    〔記者湯世名／彰化報導〕國民黨下屆彰化市長黨內初選民調結果今天出爐，由素有「女王蜂」稱號的黃玉芬以51.64%，險勝彰化縣議會機要秘書張東正的48.36%，代表藍營挑戰競選連任的民進黨彰化市長林世賢。黃玉芬說，彰化建縣300年從未有女性當過彰化市長，她若當選要在交通、建設與人民生活上做得更好，讓彰化市從古都變成跟得上時代的城市。

    林世賢對結果表示恭喜黃玉芬，但他也說希望是一場君子之爭，並且要讓選民檢驗未來能端出甚麼「牛肉」。

    這次民意調查結果，由世新大學、典通公司進行民調，今天由國民黨彰化縣黨部主委蕭景田公布，黃玉芬親自到場，張東正並未出席。根據統計，世新大學的總支持率，張東正為49.299%，黃玉芬為50.701%；典通的總支持率，張東正為47.421%，黃玉芬為52.579%。兩人平均支持度為張東正48.36%，黃玉芬51.64%，由蕭景田宣布黃玉芬勝出，將代表國民黨參選彰化市長。

    2018年民進黨林世賢、國民黨張東正、無黨籍黃玉芬「三腳督」，各自都獲得逾3成選民支持，最終由林世賢以4萬3085票，險勝國民黨張東正的4萬2766票，票數差距僅有319票，讓林世賢嚇出一身冷汗；無政黨奧援的黃玉芬則獲得3萬7006票，堪稱雖敗猶榮。

    下屆彰化市長選舉，黃玉芬加入國民黨，與張東正從「對手」變成「同志」，但2人也都決定再次投入彰化市長選舉，國民黨即辦理黨內初選民調，由民調最高者代表藍營出征。張東正擔任彰化縣議會機要秘書，厚植實力，黃玉芬則在臉書公布十大政見，2人連日來在街頭日曬雨淋對著市民揮手致意，爭取支持。

    政壇人士指出，黃玉芬的出線可謂「有跡可循」，本屆市長選舉時，地方就對張東正的妻子陳銌銌也要選縣議員有雜音，普遍認為「老公選市長，老婆選議員」，給人一種「占位子」的印象，開票當天也是陳銌銌當選，張東正不幸落敗，下屆市長選舉，張東正、陳銌銌夫婦又各自參選市長、縣議員，基層再次出現雜音，加上，地方政壇大老有多人幕後支持黃玉芬，因此儘管在初選期間推出「本土劇女神」李燕為他電話語音拜票，仍不敵捲土重來的黃玉芬。

    不過地方也認為，儘管彰化市一般是呈現藍大於綠，不過民進黨前市長邱建富任職兩屆期間，堪稱藍綠通吃，為林世賢參選本屆市長奠定堅實基礎，進而在「三腳督」突破重圍當選，競選連任又具有執政優勢，因此藍營不論誰出馬挑戰，最終又將回到綠藍對決，勝負難料。

    國民黨下屆彰化市長黨內初選民調結果今天出爐，素有「女王蜂」稱號的黃玉芬（左2）勝出，眾人高呼凍蒜。 （記者湯世名攝）

    國民黨下屆彰化市長黨內初選民調結果今天出爐，素有「女王蜂」稱號的黃玉芬（左2）勝出，眾人高呼凍蒜。 （記者湯世名攝）

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