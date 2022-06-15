嘉義縣水上鄉長選舉藍綠到位 陳德榮對上林緗亭

國民黨徵召陳德榮（右）參選水上鄉長，對上民進黨徵召的林緗亭（左）。（取自陳德榮、林緗亭臉書，記者林宜樟合成）

2022/06/15 09:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年底將舉辦地方公職人員選舉，民進黨嘉義縣黨部已徵召現任縣議員林緗亭參選水上鄉長，昨晚國民黨嘉義縣黨部召開提名資格審查委員會，決議徵召現任水上鄉民眾服務社理事長陳德榮參選水上鄉長。陳德榮於2018年代表國民黨參選水上鄉長，僅差現任鄉長劉敬祥1169票，面對陳德榮強力挑戰，林緗亭表示，不論對誰，都依照既有步調前進，關注在水上鄉的升級與發展。

昨晚國民黨嘉義縣黨部召開提名資格審查委員會，討論五合一選舉第二階段徵召作業，各選區建議名單，呈報中央審核。經提名資格審查委員會針對水上鄉及縣議員第一選區協調結果，決議徵召陳德榮參選水上鄉長，縣議員第一選區再徵召現任縣議員詹琬蓁。

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縣黨部主委翁重鈞立委表示，陳德榮曾任水上鄉鄉民代表，2018年代表國民黨競選水上鄉長時僅差1169票飲恨，讓支持的鄉親扼腕不已，但他持續經營基層，結合選區議員在地服務，鄉親也都鼓勵他再度出馬，為水上鄉服務。

林緗亭說，國民黨提名水上鄉長候選人，是選舉必然的節奏，不論是誰，她都依照既定步調前進，選舉過程中，鄉親關心的是如何能讓水上鄉升級；過去7年她擔任議員，監督縣政爭取建設經費，更與嘉義縣長翁章梁及立委蔡易餘不斷討論及構畫水上鄉發展藍圖，「農工大縣水上實現」，她有信心能跟翁縣長攜手「讓水上UP」，並希望選舉良性競爭，是一場沒有負面謾罵的君子之爭。

翁重鈞說，國民黨議員詹琬蓁原本在地方鼓勵下，評估是否競選鹿草鄉鄉長，回應鄉親支持與期待，而她在議會監督質詢振聾發聵，預算審查嚴格把關，服務民眾，本身也希望再競選議員連任；有關鹿草鄉政的推動，她願意支持有相同理念的人競選鄉長，共同扭轉鹿草鄉地方發展及人口流失老化等問題。

國民黨徵召詹琬蓁競選連任嘉義縣第一選區縣議員。（取自詹琬蓁臉書）

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