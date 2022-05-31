女王蜂VS張東正！國民黨彰化市長初選民調時間出爐了！

國民黨彰化縣黨部召開彰化市長黨內初選民調會議，縣黨部主委蕭景田（中）希望前縣議員張東正（圖右二）、黃玉芬（圖左二）能進行一場君子之爭。（記者劉曉欣攝）

2022/05/31 18:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕對決！國民黨彰化市長黨內初選民調時間今天敲定了，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，將於本月12、13、14日晚間6點到10點，進行為期3天的民調，15日公布民調結果，希望參與初選的前縣議員黃玉芬與張東正能進行一場君子之爭，無論結果如何，都能支持民調勝出的一方。

國民黨彰化縣黨部今天舉行彰化市長黨內初選民調會議，由蕭景田主持，黃玉芬與張東正都親自出席，會議中決定將由2家民調公司進行電話民調，將由縣黨部提出的7家民調公司名單，由黃玉芬與張東正各選一家。

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蕭景田強調，黃玉芬與張東正兩人都曾擔任過縣議員，兩人實力堅強，希望雙方都能夠遵守民調結果，無論是誰的民調勝出，都要全力支持獲勝的一方，能夠一起打贏選戰。

有「女王蜂」稱號的前縣議員黃玉芬，先前參選都是以無黨籍的身分，每次選戰都是超級吸票機，雖然曾經參選立委、彰化市長都失利，但所拿的票數都不容小覷，尤其是上次彰化市長選戰，無黨籍的她與民進黨提名的林世賢、國民黨提名的張東正對戰，在藍綠夾擊下，仍然拿下3成選票，即使是得票數是墊底，得票數仍讓政壇佩服不已。

黃玉芬表示， 這次她加入國民黨登記參與彰化市長的黨內初選，這是為了彰化更美好的未來，她已經展開拜票宣傳，希望能夠爭取選民認同，獲得提名。

張東正是政壇戰將，曾任3屆縣議員，原為無黨籍從政，與妻子、縣議員陳銌銌是彰化政壇的「神鵰俠侶」，張東正後來加入國民黨，上次參選市長以319票落敗，這次捲土重來，張東正抱著誓在必得的決心，只要是初選過關，就會辭去縣議員機要秘書的工作。

張東正強調，他目前已向議會請假，全力進行初選衝刺工作，因為疫情讓拜票跑攤較為不便，他轉向空戰發展，許多人都很關心，如果他獲得提名參選彰化市長，妻子是否將會繼續參選縣議員，他認為妻子在議會的問政，可以幫彰化市爭取更多的建設與經費。

民進黨籍彰化市長林世賢爭取連任

民進黨籍彰化市長林世賢也確定爭取連任，今天也獲得民進黨縣黨部提名；林世賢強調，希望年底的選戰是君子之爭，參選人都應該端出政見，這才是選民之福，尤其彰化市身為彰化縣發展的火車頭，彰化市要有長遠的發展，就要與縣府進行縣市合作，例如中友百貨的進駐開發就是縣市合作最好的典範，終結彰化縣長期以來都沒有百貨公司的遺憾。

有女王蜂稱號的前彰化縣議員黃玉芬，加入國民黨爭取彰化市長提名。（黃玉芬提供）

前彰化縣議員張東正上次參選彰化市長以些微票數落敗，這次捲土重來，誓在必得。（取自張東正臉書）

民進黨籍彰化市長林世賢，確定已獲民進黨提名競選連任。（取自林世賢臉書）

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