蔣萬安：雙城論壇不怕被貼紅標籤 要把握城市交流

蔣萬安今天接受王淺秋專訪。（蔣萬安委員辦公室提供）

2022/06/14 11:31

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安先前拋出在「中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等」三前提下舉辦台北上海雙城論壇，讓國共議題掀討論。蔣今天表示，中央層級對立既然已成事實，更要把握城市層級的交流，為民眾爭取最大福祉，維持溝通、交流，特別是民生議題，才能避免很多誤判與誤解。

蔣萬安今天接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，王表示，台北市長柯文哲在舉辦雙城論壇常遇到是否要擴大舉辦、會不會被貼紅標籤等問題，雙城論壇也是兩岸間風險極高的一刻。王也說，台海之間的空權是否有問題、美國介入多深、軍購都是兩岸關鍵，她詢問蔣萬安，若以首都角度來看的話，雙城論壇、城市交流是否會進行，兩岸交流樣貌又該是怎樣。

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蔣萬安表示，他的立場很清楚，中央層級對立既然已成事實，更要把握城市層級的交流，為民眾爭取最大的福祉，他與絕大多數台北市民一樣，會盡最大努力創造一切有利因素，讓論壇在符合市民的期待下繼續辦下去，「這個立場不會變，也是我很堅持的」。

被王淺秋詢問舉辦雙城論壇是否怕被貼紅標籤，蔣萬安表示，「當然不會」，如果大環境持續惡化、阻礙交流善意，甚至不利於兩岸之間城市的互動，這不是他所樂見的，也不是市民所樂見的，這樣的立場很清楚。

王淺秋也說，當台灣依賴度極高的石斑魚被說斷就斷，若城市交流都沒有，溝通基礎又是什麼。蔣萬安表示，兩岸間一定要對話，如同雙城論壇一樣，不要產生相關誤解、誤判。蔣說，不管鳳梨、石斑魚，都是ECFA早收清單，也是對岸單方面開放台灣輸入輸入，但台灣沒有同意對岸進來，他認為兩岸間還是要務實交流、充分溝通，維持溝通管道，才能透過既有檢疫合作協議平台解決爭議、確保農民權益。

王淺秋也詢問，現在國民黨主席朱立倫已定調國民黨親美、和中，蔣萬安的看法為何。蔣表示，黨中央過去一直是親美、和中、友日，這樣的基調也是大部分民眾希望的，能與美國維持緊密的關係、與日本也維持務實互動關係。

對於兩岸近來緊張、台海和平更引來美國、日本關注，蔣萬安表示，還是希望能有溝通、交流，現在兩岸間面對的困境，更凸顯城市間的交流非常重要，因為它成為兩岸溝通的橋梁，多數市民朋友都希望論壇在符合大家期待下繼續辦下去，也維持溝通、交流，特別是民生議題，這樣才能避免很多誤判。

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