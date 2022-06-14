被柯文哲點名一起去無人島 蔣萬安笑：我不是他的Wilson

蔣萬安表示，他不是柯文哲的Wilson，柯文哲也不是他荒島上面的湯姆漢克斯。（蔣萬安委員辦公室提供）

2022/06/14 10:29

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長選戰年底登場，台北市長柯文哲昨表示，國民黨立委蔣萬安只是長得帥帥而已，柯在玩熱門候選人「連連看」遊戲時表示，會找衛福部長陳時中吃飯喝酒、找蔣萬安去無人島。蔣萬安今聽到笑稱，這讓他想起電影《浩劫重生》，「但我不是柯市長的Wilson（荒島上的排球好朋友），他也不是我荒島上面的湯姆漢克斯。」

柯文哲昨在議會玩市長候選人「連連看」遊戲，針對「創業」、「吃飯喝酒」、「評論時事」、「去無人島」四項議題選擇對應夥伴，柯文哲選擇找陳時中吃飯喝酒、找蔣萬安去無人島，創業找台北市副市長黃珊珊，評論時事則是前交通部長林佳龍。蔣萬安今天被問到此事表示，這讓他想起電影《浩劫重生》，「但我不是柯市長的Wilson，他也不是我荒島上面的湯姆漢克斯。」

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柯文哲昨也表示，對蔣萬安不熟，印象就是長得帥帥的，但在立院從來不敢衝撞，每次都躲在後面。蔣萬安今天則回應，他相信選民看的不是外表，而是他一直以來的執行力。蔣表示，不管是推動不孕症婦女人工生殖補助、身心障礙者5年換證問題、幫助染疫康復者整合照護門診，都是在他不斷堅持下所推動完成的政策。蔣萬安表示，未來會持續維持這樣的執行力，推動好的市政，造福所有台北市民。

蔣萬安今天接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，也被問起想跟陳時中、柯文哲一起做什麼事？蔣表示，若與柯文哲在荒島上面，也可以一起喝酒、吃飯、創業、談時事，但在民眾關心議題上還是要有同理心。

林佳龍昨推出「大台北首都圈12大市政願景」的經濟與觀光篇，規劃將中正紀念堂、總統府等區域發展為「首都廣場」，並針對疫後觀光規劃4年投入100億元，遭柯文哲批「要先有計畫才編預算，不是先編預算再寫計畫」批評。蔣萬安也認為，本來就要先有相關計畫，才知道要編多少預算，這是既定的方向與流程。蔣也說，希望不管哪個候選人，提供市政願景、具體政見，都可以讓市民好好理性溝通。（11:04更新）

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