為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃珊珊出席民眾黨員見面會 蔣萬安酸：我不會背棄栽培的黨

    國民黨立委蔣萬安（右四）出席北市內湖區舉辦的原住民槌球開幕活動。（蔣萬安辦公室提供）

    國民黨立委蔣萬安（右四）出席北市內湖區舉辦的原住民槌球開幕活動。（蔣萬安辦公室提供）

    2022/06/11 12:54

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市副市長黃珊珊今日下午將出席民眾黨黨員見面會，蔣萬安上午被問到此事表示，不管黃未來是否披任何政黨參選，對他來講堅信價值理念，「我不會背棄一直栽培我的政黨」，不管這個政黨聲勢高或低、處境有多艱難。

    蔣萬安上午出席北原盃全國原住民族槌球邀請賽開幕典禮，他表示，今天參加原住民朋友槌球比賽，明年全國原住民運動會要在台北市舉辦，未來他當市長一定會把賽事辦到盡善盡美，讓所有朋友感受像回到家一樣，展現北市活力、多元、共融、友善的形象。

    媒體詢問民眾黨議員參選人陳宥丞批評蔣萬安不太和基層里長合作，蔣萬安對此表示，自己常到內湖，也很喜歡內湖，未來會更常來，所以在地方上，也聽取很多民眾、鄉親的心聲，對於台北市未來的建設有很多意見。

    民進黨尚未推出台北市長參選人，外界認為衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍出線機率大，媒體問誰出線對選情有利，蔣萬安未正面回應，他表示，他的對手是台北市政問題，接下來會提出很多規劃藍圖政見，希望可以帶領台北市走向國際。

    民進黨北市議員王世堅被戲稱是「扶龍王」，媒體問2人是否會合作？蔣萬安說，他和王世堅是同選區，本來就有很多的接觸和互動，這段期間也都有給很多的指教，如果未來有機會在議會的備詢台上，可以好好跟他討論市政。媒體問是否希望王世堅多罵自己、多指教？蔣大笑說，王一直對他有很多指教。

    國民黨立委蔣萬安（右四）出席北市內湖區舉辦的原住民槌球開幕活動。（蔣萬安辦公室提供）

    國民黨立委蔣萬安（右四）出席北市內湖區舉辦的原住民槌球開幕活動。（蔣萬安辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    媒體人批不要再送餐、要積極進攻 蔣萬安：別曲解好意
    2022/06/11 12:10

    媒體人批不要再送餐、要積極進攻 蔣萬安：別曲解好意
    跑艱困選區搶攻黃珊珊選票？蔣萬安撂台語：選舉沒師父
    2022/06/10 12:31

    跑艱困選區搶攻黃珊珊選票？蔣萬安撂台語：選舉沒師父

    南科購屋需求增永康市政特區新焦點
    王世堅「情感上挺黃珊珊」綠白合起手式？蔣萬安：不樂見政治算計
    2022/06/10 11:36

    王世堅「情感上挺黃珊珊」綠白合起手式？蔣萬安：不樂見政治算計
    民調下滑讓黃珊珊拚黃金交叉？蔣萬安：相信自己有能力
    2022/05/31 11:36

    民調下滑讓黃珊珊拚黃金交叉？蔣萬安：相信自己有能力

    中和站限量5字頭 美景森活樣樣兼具
    遺憾黃珊珊攻擊身世 蔣萬安：身為蔣家後人我很光榮
    2022/04/01 09:52

    遺憾黃珊珊攻擊身世 蔣萬安：身為蔣家後人我很光榮
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播