黃珊珊出席民眾黨員見面會 蔣萬安酸：我不會背棄栽培的黨

國民黨立委蔣萬安（右四）出席北市內湖區舉辦的原住民槌球開幕活動。（蔣萬安辦公室提供）

2022/06/11 12:54

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市副市長黃珊珊今日下午將出席民眾黨黨員見面會，蔣萬安上午被問到此事表示，不管黃未來是否披任何政黨參選，對他來講堅信價值理念，「我不會背棄一直栽培我的政黨」，不管這個政黨聲勢高或低、處境有多艱難。

蔣萬安上午出席北原盃全國原住民族槌球邀請賽開幕典禮，他表示，今天參加原住民朋友槌球比賽，明年全國原住民運動會要在台北市舉辦，未來他當市長一定會把賽事辦到盡善盡美，讓所有朋友感受像回到家一樣，展現北市活力、多元、共融、友善的形象。

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媒體詢問民眾黨議員參選人陳宥丞批評蔣萬安不太和基層里長合作，蔣萬安對此表示，自己常到內湖，也很喜歡內湖，未來會更常來，所以在地方上，也聽取很多民眾、鄉親的心聲，對於台北市未來的建設有很多意見。

民進黨尚未推出台北市長參選人，外界認為衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍出線機率大，媒體問誰出線對選情有利，蔣萬安未正面回應，他表示，他的對手是台北市政問題，接下來會提出很多規劃藍圖政見，希望可以帶領台北市走向國際。

民進黨北市議員王世堅被戲稱是「扶龍王」，媒體問2人是否會合作？蔣萬安說，他和王世堅是同選區，本來就有很多的接觸和互動，這段期間也都有給很多的指教，如果未來有機會在議會的備詢台上，可以好好跟他討論市政。媒體問是否希望王世堅多罵自己、多指教？蔣大笑說，王一直對他有很多指教。

國民黨立委蔣萬安（右四）出席北市內湖區舉辦的原住民槌球開幕活動。（蔣萬安辦公室提供）

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