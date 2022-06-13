蔣家身分成包袱？蔣萬安：身為蔣家後人感到驕傲

蔣萬安（中）強調，蔣家身分這是他的資產，以身為蔣家後人感到驕傲。（蔣萬安辦公室提供）

2022/06/13 10:36

〔記者蔡思培／台北報導〕立委蔣萬安將代表國民黨參選台北市長，但其蔣家後代身分經常引來討論，恐成選舉包袱。蔣今天強調，「這是我的資產，我以身為蔣家後人感到驕傲」，接下來也會為台北市政擘劃更好的願景，帶領台北市站上國際都會行列。

蔣萬安今天上午前往松山進安宮參拜，他表示，「這是我的資產，我以身為蔣家後人感到驕傲」。蔣說，兩位蔣總統對中華民國與這片土地的貢獻不容抹滅，不管是土地改革、三七五減租，公地放領等民眾有感政策，還有蔣經國的十大建設、當時拍板定案的護國神山台積電，大家都有目共睹。蔣表示，他接下來為台北市政也會擘劃更好、更具體的願景，帶領北市站上國際都會行列。

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蔣萬安參選後頻強調不會背離黨意，卻被台北市副市長黃珊珊酸滿腦政黨利益。蔣表示，從他過去選舉經驗、這幾年從事政治的觀察發現，政治人物若態度搖擺投機、無法堅守自己的價值理念，才會被民眾看破手腳，他自始自終認同價值不曾改變，也支持一路栽培他的政黨，不希望這個話題成為政治口水，也無助於市政與防疫。

媒體也詢問，近來綠營與黃珊珊眉來眼去，似乎是拉黃打蔣。但蔣萬安表示，其他政黨的政治操作都不是他在意的事，他關心的是如何為市民與下一代創造更美好的未來。蔣也說，台北市長選舉是年底重中之重，他會拿出拚勁全力以赴，也會一一將具體政見提出。

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