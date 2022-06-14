怎看民調、棄保？ 蔣萬安重申：選舉沒師父，努力才是不二法門

蔣萬安今天接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪。（蔣萬安委員辦公室提供）

2022/06/14 11:00

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長選戰年底登場，有民調顯示台北市副市長黃珊珊支持度接近國民黨參選人蔣萬安，國民黨立委江啟臣也說蔣支持度若未超過4成很危險，藍營也傳出應操作「棄白保藍」。蔣萬安表示，民調起起伏伏、可能每天都不同，重申「選舉沒有師父，勤走努力才是不二法門」。

近來有民調顯示黃珊珊支持度將超車蔣萬安，江啟臣也說，蔣萬安支持度若未超過4成就很危險。對此，蔣今天表示，民調起起伏伏，接下來也會有很多，而不同機構民調也有不同效益，對他而言就是加倍努力，持續基層勤走，未來提出具體市政政見。蔣表示。選舉本來就是戰戰兢兢、不能大意，他先前兩次選舉經驗就是要勤走、如履薄冰，「選舉沒有師父，勤走努力才是不二法門」。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安也說，謝謝江啟臣的建議，他面對年底選舉就是一步一腳印，朝向既定目標邁進。至於民調分析、如何因應，他也會納入參考，接下來會接納各方意見好好努力，朝年底目標邁進。

對於現在傳出藍營年底選戰可能棄保，蔣萬安表示，三腳督、四腳督、棄保都不是他思考在意的事，選舉就是勤走積極努力，「選舉沒師父，努力就有」。蔣萬安說，外界有很多討論，但這都不是他在意的，他更在意如何提出好政見，為台北市民與下一代打造更好的未來。

今天蔣萬安也接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，被問起比較想與民進黨的林佳龍還是陳時中打選戰，蔣強調，他的假想敵是台北市市政問題，台北市這幾年有很多建設停滯。他拿台灣6都來比較，很多民眾表示其他5都這幾年進步快速，相較台北市是停滯的。

蔣萬安認為，台北市是首善之都，有最優渥的條件、充足的預算、系統、人才，但這幾年民眾的光榮感、幸福感都是吊車尾。蔣說，怎樣接下來加快腳步，讓台北市回到國際一流大城市，是他的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法