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    國民黨中市黨部主委林敏霖又請辭 黨中央再慰留

    國民黨中市黨部主委林敏霖已在6月7日向黨主席朱立倫及秘書長黃健庭提出書面辭呈，黨中央今日傍晚批示慰留。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    國民黨中市黨部主委林敏霖已在6月7日向黨主席朱立倫及秘書長黃健庭提出書面辭呈，黨中央今日傍晚批示慰留。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    2022/06/10 19:31

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕深感夾在中央跟地方的無力感，國民黨中市黨部主委林敏霖已在6月7日向黨主席朱立倫及秘書長黃健庭提出書面辭呈，秘書長黃健庭已在今天（10日）傍晚批示慰留，至於林敏霖接不接受慰留，因未接電話，無法得知。

    國民黨主席朱立倫在6月2日訪美，但是中市黨部主委林敏霖深感在此次市議員提名的夾在中央及地方無力，在主席出國前，就跟副秘書長江俊霆提口頭請辭，表示階段任務已達成，市議員第二波提名也大致底定，因此想要辭職。

    而林敏霖卻在6月6日確診，當天便開始居隔，可能確診在家中，得以長考，便在6月7日向朱立倫及黃健庭提出書面辭呈，不過，秘書長黃健庭已在今天傍晚批示慰留。

    林敏霖在中二立委補選前就提出辭職，覺得此一戰責任重大且要面對民進黨一整大黨難以負擔此一重任帍而辭職，當時朱立倫要求林敏霖要留下協助打一此戰，林敏霖只得續留。

    由於年底市長及市議員選舉，雖然台中市長人選一定是由現任市長盧秀燕參選，林敏霖並未像其他直轄市主委面臨多人競爭或者是無人參選的困境，但是市議員提名席次，林敏霖夾在中央及地方，有些地方相當強勢，明明可多提一席，地方區黨部卻強勢堅持反對，讓林敏霖充滿無力，有不如歸去之感。

    距離年底市長及市議員改選不到半年，陣前換將大不利，但是，據了解，林敏霖認為，此次市長改選，盧秀燕應可連任，市議員選舉，國民黨的席次也應可過半，他抱持樂觀，加上市議員提名已告一段落，他的任務已完成，因此可以「告老返鄉」。

    但是因為黨中央已慰留，林敏霖能否請辭成功，還待觀察。

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