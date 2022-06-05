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    發文聊「政治」被拱選高雄市長！柯志恩：感謝支持，但不會啦

    網友鼓勵參選高雄市長，柯志恩回應謝謝支持、但不會啦。（記者王榮祥翻攝）

    網友鼓勵參選高雄市長，柯志恩回應謝謝支持、但不會啦。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/05 11:04

    〔記者王榮祥／高雄報導〕被視為國民黨參選高雄市長熱門人選之一的前立委柯志恩，昨夜在臉書發文聊「政治」、引起熱烈討論，有網友留言挺她參選高雄市長！柯志恩則是回應：感謝支持、但不會啦。

    柯志恩表示，朋友家人間可不可聊政治？當然可以，但要看怎麼聊。

    她進一步提到，有一種人不是要聊，而是要周圍的人都聽他講，內容多是來自政論節目及網路訊息，再加上政黨意識，就可隨時上演一場脫口秀，口沫橫飛滔滔不絕，最後還會與政治立場相左的朋友絕交，讓自己的家人逃開或用沉默來做收場。

    她感慨指出，這種人應該是窮忙一生，在家在職場都不順心，無力改變任何事，只能投射在政治上，起碼證明自己仍有存在的價值，畢竟關心國家大事、比搞定家事容易且「高尚」多了。

    柯志恩認為，政治可以關心，但不用狂熱，該要經營的是家人與朋友的關係，那才是穩定又實在的！端午連假，就遠離那些理盲又民粹的聲音，給自己一片清朗角落吧。

    網友留言，「喜歡這篇的字字句句」、「政治是一時的好朋友是一輩子」、「無論在何時都要拿捏的好、才不會破壞家人朋友間的關係」、「很怕談起政治就蠻橫、顢頇的人」。

    還有網友留言「我高雄人，支持妳來選市長」，柯志恩回應「感謝，但支持在地候選人」，另位網友說「歡迎來高雄選市長」，柯志恩：「感謝支持，但不會啦」。

    有網友換個方式追問「有肯定去高雄作侯選人嗎？加油囉！」，柯志恩說：「沒有，做好自己份內之事即可」。

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