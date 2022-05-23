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    傳朱立倫徵召她選高雄？柯志恩︰記取桃園教訓、在地優先

    柯志恩認為國民黨高雄市長要派什麼人選，請黨中央到高雄了解與溝通，以在地優先。（資料照）

    柯志恩認為國民黨高雄市長要派什麼人選，請黨中央到高雄了解與溝通，以在地優先。（資料照）

    2022/05/23 08:55

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕外傳國民黨主席朱立倫準備徵召前立委、國家政策基金會執行長柯志恩，參選高雄市長？對此，柯志恩今天上午在廣播節目中強調，要記取桃園教訓，高雄要派什麼人選，請國民黨中央到高雄了解與溝通，以在地優先，她目前就是一位學校專職老師。

    柯志恩表示，她目前是學校專職老師，現在還在學期當中，還有1個月才會結束。而且桃園例子擺在前面，高雄要派什麼人選，請黨中央到高雄走一走，到底高雄在地需要什麼樣的人，去做很好的了解與溝通，請走入基層，聽高雄民代聲音，才有辦法從下而上。

    她說，對她個人來說，在地的是優先，她只是一個專職的老師，雖然現在是遠距教學，還有太多的學生作業要改，學校工作耗費她很多時間，做好你現在的角色，才是一個負責的表現。

    柯志恩強調，高雄的徵召要記取（桃園）教訓，必須從高雄地方來。針對有人提到張亞中，她回應說，那就去高雄看看基層對張老師的接受度，聽聽高雄到底要些什麼。

    如果高雄地方真的希望李四川出來選？柯志恩認為，川伯跟她都是屏東人，有些同鄉會都會遇到，川伯在新北或高雄都深獲在地人喜歡，「川伯說不選，但不要忘記，當初馬英九要選台北市長之前，也說了好幾次他不選，後來還不是出來了嗎？ 」所以任何事情都還是有機會。如果地方認為李四川是非常好的人選 ，黨中央就應表現更大的誠意。

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