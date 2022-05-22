傳國民黨準備徵召柯志恩選高雄市長? 王淺秋:不錯的人選

前高雄市新聞局長王淺秋（左）南下陪同白喬茵（中）掃街，右為台北市議員參選人柳采葳，也一起來助陣。（記者葛祐豪攝）

2022/05/22 11:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕傳出國民黨主席朱立倫準備徵召前立委、國家政策基金會執行長柯志恩，參選高雄市長?對此，經常在廣播節目訪問柯志恩的前高雄市新聞局長王淺秋，今天在高雄受訪時表示，柯志恩選高雄是不錯的人選，但她個人意願是一個關鍵；另外，如果張亞中也有意願的話，國民黨中央也可以考慮。

王淺秋今天特別南下高雄，陪同國民黨左楠區市議員初選參選人白喬茵掃街，針對國民黨突襲徵召張善政選桃園，引發基層炸鍋，朱立倫與張善政都相繼道歉，媒體問她的看法如何?

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王淺秋表示，桃園現在最重要的一件事，就是彌平傷痕，只要能夠把傷痕彌平，她相信所有參選人都還有機會一起往前走，這過程當中的確有很多不足，不管是空軍、陸軍通通得罪光光，但國民黨如果真的要扮演好監督的在野黨，團結是現在唯一的作法，「張善政有一點無辜，既然無辜的也道歉了，一起把這個姿態放下來，為勝選而努力，就是一個正確的方向!」

至於國民黨高雄市長人選依舊難產，王淺秋認為，人選至少要有一個功能，不要讓民進黨可以躺著選、躺著幹，如果有夠強的在野黨候選人，才可以讓高雄市民有一個選擇。

對於李四川選高雄市長的態度，是完全拒絕了嗎?王淺秋說，李四川是滿明確的，其實黨中央也並沒有真的強力遊說過，他自己也沒有意願，目前有意願的人當中，包括張亞中校長，只要有心在這個地方耕耘，不要讓民進黨躺著選、躺著幹，她相信就是對高雄最好的貢獻。

目前又傳出國民黨中央要準備徵召柯志恩選高雄，侯友宜與韓國瑜都支持，準備輔選？對此，王淺秋說，沒有聽過這個消息，但都不排除，因為之前柯志恩也被提要去選屏東，但她本人沒有意願，因此她個人意願是一個關鍵，但如果是柯志恩選高雄的話，她認為是不錯的人選。

王淺秋說，如果張亞中也有意願的話，其實國民黨中央也可以考慮，不用為了之前的愛恨情仇而有所顧忌。

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