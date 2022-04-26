六都防疫滿意度民調 國民黨智庫：新北、台中最佳 桃園最差

國民黨智庫執行長柯志恩指出，根據智庫最新民調，六都政府防疫表現，民眾滿意度最高的是國民黨執政的新北市與台中市，民進黨執政的桃園市是唯一「不滿意」超過「滿意」的直轄市，至於中央政府表現，4成2認為起步太慢、配套不足。（中央社資料照）

2022/04/26 17:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今（26）日公布「政府防疫措施滿意度」民調結果，智庫執行長柯志恩指出，有關六都地方政府針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的防疫表現，民眾滿意度最高的是國民黨執政的新北市與台中市，滿意度均達5成8以上，民進黨執政的桃園市是唯一「不滿意」超過「滿意」的直轄市，不滿意度超過6成，至於中央政府表現，4成2的民眾認為起步太慢、配套不足，只有3成7認為有做到超前部署，約2成沒有意見或拒答。

柯志恩表示，從這份調結果可以看出，台中市、新北市政府的防疫表現最優，分別有58.7%與58.3%的滿意度，高雄市滿意度有5成4，台北市5成2，台南市4成6，桃園市則表現最不好，不滿意度高達61.4%，居六都之冠。

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此外，對於政府宣布放寬學校停課標準，是否有提前準備買足11歲以下兒童可打的國際疫苗？65.4%的受訪民眾表示「沒有」，僅15.2%的人表示「有」；政府推動輕症病人在家治療方案，44.5%的人認為政府沒有提前準備足夠病人使用的日常治療藥物，36.2%的人認為有；政府提出新台灣模式「重症清零，輕症控管」，42.9%的民眾認為政府沒有提前準備簡化輕症病人的居家照護流程，38.4%的人認為有；37.1%的人認為政府沒有提前準備足夠重症病人所需要的醫療資源，認為有的民眾佔40.3%。

柯志恩指出，這份民調執行日期為本月24日至26日，以電話方式針對台灣地區年滿20歲民眾進行調查，共獲得1075份有效樣本數，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.99%。

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