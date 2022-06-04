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    發文悼六四天安門事件33週年 黃捷：毋忘中共暴行

    高市議員黃捷發文悼念六四天安門事件。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員黃捷發文悼念六四天安門事件。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/04 13:48

    〔記者王榮祥／高雄報導〕今天是六四天安門事件33週年，高市議員黃捷發文悼念，提醒大家毋忘中共的暴行，毋忘對獨裁者抵抗。

    黃捷指出，曾經有一群懷抱理想、爭取民主的青年，為了這個信念走上街頭，想告訴當權者他們的聲音，卻永遠回不了家了；時至今日，中國各地人民仍面臨掌權者迫害。 她提到上個月底，BBC調查報導曝光新疆警察檔案的「教育指南」，內容寫到「學員若不聽勸阻，民警可予以擊斃！」

    不僅如此，該檔案還詳細記載了超過5000張維吾爾族照片，內容涵蓋維吾爾族的個人資料，以及詳細拘留檔案，令人瞠目結舌。

    拘留原因各式各樣，包括「非法收聽講道」、「手機安裝加密App」、「十年前曾與祖母一起學習可蘭經」、「不使用手機和sim卡來躲避政府監控」。

    其中有位維吾爾男子，因為在80年代研究伊斯蘭經文，及「宗教極端主義的影響下蓄鬍」，被重判16年11個月；這些在民主國家、都是再平常不過的的日常生活，但在中國，卻成為迫害人民的理由。

    黃捷表示，這兩個月的上海封城也是如此，莫名、粗暴地被剝奪自由，香港、新疆如此，上海、北京也是如此，同樣的手法，不同的城市，中共政權進行的就是維穩，有異音就封殺，如此簡單而殘酷。

    「重要的日曆缺了一部份，被遺忘的月份將會被盛大地弔唁。就算剩下的夥伴只有一半，你的優越地位依然屹立不倒。」黃捷引述獵人的預言詩，精準闡述六四33年後的今天，暴政下的中國政權。

    她感慨，這樣一黨獨大，一人獨裁的14億人泱泱大國會走向何處？「眼看他起朱樓，眼看他讌賓客，眼看他樓塌了」，願我們持續珍惜並守護民主的同時，能見證獨裁的終結。

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