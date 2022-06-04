「六四」33週年馬英九籲中國面對歷史 批台灣民主走回頭路

前總統馬英九在臉書發文呼籲中國當局要勇於面對歷史，同時他也藉此反思台灣雖號稱「民主」，卻一步步墮入「不自由的民主」，格外值得警惕。（資料照）

2022/06/04 09:49

〔記者施曉光／台北報導〕今天是「六四事件」33週年，前總統馬英九在臉書發文呼籲中國當局要勇於面對歷史、承擔責任，才能往前邁進，同時他也藉此反思台灣雖號稱「民主」，卻一步步墮入「不自由的民主」，格外值得警惕。

馬英九強調，我們期許中國要面對歷史，往前邁進，但也不能坐視台灣的民主走回頭路，甚至朝向「不自由的民主」與「民選專制」前進，我們必須從自己做起，捍衛台灣真正的民主。

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馬英九表示，最近世界情勢很不安穩，從2018年美國對中國發動貿易戰、2020年爆發新冠肺炎疫情，到今年2月發生的俄烏戰爭，每一步都牽動未來世界的和平穩定，也因此他要提醒中國政府，固然美國為首發起的所謂「反中」風潮，讓情勢更顯複雜，但中國也能化被動為主動，向國際傳達更正面訊息。

馬英九指出，去年10月，中國國家主席習近平在中央人大工作會議時談到了民主，堅持國家一切權力屬於人民，最大限度保障人民當家作主、依法治國，他認為這是有助於建立法治社會的正確方向，如能真誠面對、平反「六四」這個歷史創傷，不但在國際上能有非常正面的形象，兩岸也不會越走越遠。

不過，馬英九也說，對於民主的意涵為何，因為兩岸制度上不同，各自的闡述與實踐相異，他除呼籲對岸反求諸己，我們也要更謹慎的檢視自己的民主發展。

馬英九說，台灣雖然揮舞著民主大旗，但在民進黨政府執政下，卻逐漸墮入「不自由的民主」，舉凡關閉電視新聞台、清算在野黨、對民眾「查水表」、干預司法、全面綠化獨立機關、修法幫涉貪的前總統除罪、運用大內宣誤導國人、製造仇恨等行徑，只因為這些行徑合乎所謂「抗中保台」的政治正確，國際輿論上似對這些戕害台灣民主自由的舉措視而不見，他卻深以為憂。

馬英九還說，這2年新冠疫情呈現政府當局疫苗採購不足、快篩政策紊亂，證明政府的「超前部署」都是虛言，民進黨執政當局與所謂「1450」，卻對質疑民眾發動攻擊甚至抹紅，當我們高呼對岸要善待異議人士，來建立兩岸雙方共同的核心價值時，我們的執政黨卻正在打壓、甚至消滅異議人士，同時墮入「不自由的民主」與「民選的專制」之中。

馬英九在臉書發文。（圖取自臉書）

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