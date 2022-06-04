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    台灣基進：六四對台灣最大意義 就是「警示被中國統治的下場」

    今天是中國六四事件的33週年，台灣基進秘書長王興煥發表聲明表示，以圖博、東土耳其斯坦、香港的血淚為鑒，六四事件對台灣最大的意義就是「警示被中國統治的下場」。（圖翻攝自台灣基進臉書影片）

    今天是中國六四事件的33週年，台灣基進秘書長王興煥發表聲明表示，以圖博、東土耳其斯坦、香港的血淚為鑒，六四事件對台灣最大的意義就是「警示被中國統治的下場」。（圖翻攝自台灣基進臉書影片）

    2022/06/04 10:32

    〔記者李欣芳／台北報導〕今天是中國六四事件33週年，台灣基進秘書長王興煥發表聲明表示，以圖博、東土耳其斯坦、香港的血淚為鑒，六四事件對台灣最大的意義就是「警示被中國統治的下場」。台灣民族對中國民主的關懷，只能基於普世的人權價值，而不應建立在會為台灣共同體帶來滅頂之災的華人認同。

    王興煥表示，1989年發生在中國天安門的六四事件，距今已33年。對世界、中國與台灣而言，各有不同的意義。

    對人類文明而言，天安門事件讓我們更堅持基進的人權概念，也就是說：國家機器只能是維護人權的功能性存在，不允許因為國族想像與集體意志而縮限個人的言論自由與政治權利。

    王興煥指出，對中國而言，與世界的經貿文化交流，雖然帶來總體經濟的發展與物質文明的進步，但並未開創民主化的契機。面對中國的國族主義與宗法社會所形成的超穩定結構，中國人必須了解，中國的民主化只能冀望自己，全世界只能給予祝福，但沒有責任。

    他表示，對台灣而言，33年來，我們不只經歷了從威權體制到民主體制的價值轉換，同時發生了從中國認同轉型為台灣認同的國族再確認。以圖博、東土耳其斯坦、香港的血淚為鑒，六四事件對台灣最大的意義就是「警示被中國統治的下場」。台灣民族對中國民主的關懷，只能基於普世的人權價值，而不應建立在會為台灣共同體帶來滅頂之災的華人認同。

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