六四竟變「5月35日」 蘇貞昌：中國當權者要塗抹的恥辱記憶

行政院長蘇貞昌（前右二）今視察台南永康總圖的兒童疫苗接種站。（記者吳俊鋒攝）

2022/06/04 13:30

〔記者李欣芳／台北報導〕今天是中國六四天安門事件33週年，行政院長蘇貞昌表示，在中國，迄今六四仍是當權者要塗抹遮蔽的恥辱記憶。不過，他相信，歷史可以暫時被掩蓋，爭取民主的火苗卻不會被熄滅。

由於「六四」成為中國的禁忌詞，鑑於中國官方避談6月4日天安門事件，「5月35日」成為中國網友談論六四的隱諱代名詞。

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蘇貞昌在臉書上表示，今天是6月4日，卻是中國的5月35日。在中國，迄今六四仍是當權者要塗抹遮蔽的恥辱記憶。不過，他相信，歷史可以暫時被掩蓋，爭取民主的火苗卻不會被熄滅。權力雖可以讓一些人噤聲在一時，卻不可能讓所有人靜默於永遠，在時間長河的淘滌下，謊言會篩走，真相會浮現，台灣從威權走向民主是如此，未來的中國也是如此。

蘇貞昌指出，台灣人民過去兩年來，對全世界做了最好的示範，相較於中國，我們證明用民主自由的制度、活絡的公民社會，不斷地在不同意見中爭論、尋求共識，仍然可以全力做好防疫、還能顧好經濟。

此外，蘇貞昌說，今天是端午連假第二天，中央在六都的七個大型兒童接種站，三天來共服務兩萬多名兒童，連假期間一樣提供服務。由於中央和地方各醫療衛生單位的通力合作、隨時檢討，現在各兒童接種站動線順暢、空間舒適，有效緩解地方診所的人流。

他表示，現在已經是邁向正常生活的最後戰役，請大家完整接種疫苗、一起繼續努力做好防疫！

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