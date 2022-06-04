為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    六四感言 蔡英文：蠻橫手段無法抹去記憶 更需堅守民主價值

    今天是六四天安門事件33週年，蔡英文總統透過臉書表示，蠻橫手段並無法抹去人們的記憶。當民主受到威脅，世界威權主義也正在擴張，我們更需堅守民主價值，並且和共享民主自由理念的國際夥伴堅定互相扶持。（本報資料照、法新社，本報合成）

    今天是六四天安門事件33週年，蔡英文總統透過臉書表示，蠻橫手段並無法抹去人們的記憶。當民主受到威脅，世界威權主義也正在擴張，我們更需堅守民主價值，並且和共享民主自由理念的國際夥伴堅定互相扶持。（本報資料照、法新社，本報合成）

    2022/06/04 12:10

    〔記者蘇永耀／台北報導〕今天是六四天安門事件33週年，中共加強控制與壓制。蔡英文總統透過臉書表示，蠻橫手段並無法抹去人們的記憶。當民主受到威脅，世界威權主義也正在擴張，我們更需堅守民主價值，並且和共享民主自由理念的國際夥伴堅定互相扶持。

    蔡英文首先提到，不同的政府體制，面對防疫時有不同的治理策略與回應方式，也可能對疫情發展帶來相當不同的影響，在國際上這也是被討論及研究的重要課題。

    蔡總統說，台灣是民主社會，因為各種意見紛陳，有時候溝通成本會比較高。但也正是因為民主社會資訊較公開透明的特色，才能讓所有公民都有機會取得資訊，集思廣益，不只挖掘問題，也能尋求解決方案。

    她說，台灣在全民的努力下，這兩年的防疫工作也受到國際肯定，公開透明的民主監督機制，就是非常重要的關鍵。相反的，威權國家一味封鎖真相，箝制討論，抹煞的不只是民主價值，更有可能因為資訊不流通，導致疫情的惡化與加劇。

    蔡英文指出，33年前的今天，發生了六四天安門事件。而多年來始終維持以燭光晚會紀念六四的香港，今年首度完全沒有六四紀念活動的集會申請。香港多所大學中，關於民主與六四精神的雕像，也莫名遭到移除。關於六四的集體記憶，在香港正在被系統性的抹滅。

    蔡總統認為，但我們相信，這樣的蠻橫手段，並無法抹去人們的記憶。當民主受到威脅，而世界威權主義也正在擴張，我們更需要堅守民主價值，並且和共享民主自由理念的國際夥伴堅定互相扶持。

    蔡英文還說，去年的六月四號，也正好日本捐贈給我們的124萬劑AZ疫苗抵達台灣。台日間的深刻友誼讓大家都非常感動，也更是民主政體攜手防疫的具體展現。疫情期間，我們和美國、日本，及歐洲許多國家，都透過互相捐贈重要防疫物資，共同抵抗疫情，這就是因為，熱愛自由的人們更應該互相支持。

    總統並說，而身在民主國家，我們應當珍惜言論自自所打造的強韌民主，但也更應該謹慎行使言論自由的權利。尤其是在疫情期間，錯假訊息不但會造成恐慌，也會增加醫護人員的負擔。收到可疑訊息，協助澄清，不要轉傳，可以更有助於防疫。她相信，儘管民主社會意見多元，但公開透明的資訊，以及積極溝通彼此說服的真摯努力，最後一定能夠讓我們團結在一起，攜手度過疫情當中的許多重要挑戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    外交部用簡體字發信給翻牆中國網友 33年前六四隱藏什麼？
    2022/06/04 11:23

    外交部用簡體字發信給翻牆中國網友 33年前六四隱藏什麼？
    「六四」33週年馬英九籲中國面對歷史 批台灣民主走回頭路
    2022/06/04 09:49

    「六四」33週年馬英九籲中國面對歷史 批台灣民主走回頭路

    彭淮南換屋給退休族的啟示
    六四前夕香港風聲鶴唳 全球遍地開花紀念、抗議
    2022/06/04 08:19

    六四前夕香港風聲鶴唳 全球遍地開花紀念、抗議
    六四前夕香港政府出手了 提前關閉燭光晚會場地
    2022/06/03 19:56

    六四前夕香港政府出手了 提前關閉燭光晚會場地
    香港「六四紀念館」被強關！王丹：募款在紐約籌建新館
    2022/01/11 00:37

    香港「六四紀念館」被強關！王丹：募款在紐約籌建新館
    港大開始移除了？ 悼念六四「國殤之柱」突遭隔板、白布封鎖
    2021/12/23 06:35

    港大開始移除了？ 悼念六四「國殤之柱」突遭隔板、白布封鎖
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播