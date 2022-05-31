不預設大巨蛋完工日期 柯文哲稱：最大問題在於中央

台北市長柯文哲金表示，中央尚在進行防火避難性能及煙控模擬審查，至今遙遙無期，還待中央核准後才可申請建照變更，故現不會預設大巨蛋完工日期。（台北市政府提供）

2022/05/31 13:33

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府今公布台北體育園區（遠雄大巨蛋）權利金及超額分潤比例，市長柯文哲表示，若按原契約，遠雄其實「沒必要給我們一毛錢」，肯定遠雄願盡企業社會責任，達成保底抽成的共識，但也坦言比例「偏低」；然工程進度雖達94.03％，但除因疫情及缺工缺料導致延誤外，中央尚在進行防火避難性能及煙控模擬審查，至今遙遙無期，還待中央核准後才可申請建照變更，故現不會預設大巨蛋完工日期。

台北市政府今舉行「公開透明 務實解決」大巨蛋營收分潤說明記者會；柯文哲指出，雖財務顧問公司有提出計收級距，但因是依照遠雄大巨蛋提供的109年投資執行計畫書，且過去兩年遇到通膨及俄烏戰爭，導致最後計收比例「偏低」，但仍肯定遠雄願負起企業社會責任、達成權利金保底抽成共識，否則按原契約遠雄其實「沒必要給我們一毛錢」。

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柯文哲說，以務實而言，BOT案簽約70年確實有問題，連明年利率多少都不知道如何訂出分潤，因此必須採包底抽成制度，此才合理。

主責議約的北市副市長黃珊珊則稱「今天是我從政以來最欣慰的一天」，因過去擔任市議員就針對0權利金一事質詢前財政局長李述德，但最終仍是狗吠火車、無力回天，而這兩年負責與遠雄議約，但原契約對北市府十分不利，使得議約難度極高，但最終仍達成財務顧問建議合理的營收分潤比例攻勢，取回市民該有權利、終結「0權利金的不平等條約」。

而目前大巨蛋工程已達94.03％，柯文哲表示，雖因疫情及缺工缺料導致工程稍有延誤，但「最大問題還是在中央」，光是避難層認定就從去年4月拖延至今年5月才給予回覆，公文來往耗費392天，如今中央還在進行防火避難性能及煙控模擬審查，尚遙遙無期，須等中央核准後、遠雄依程序向北市府申請建照變更。

而大巨蛋作為柯文哲上任市長後最大燙手山芋之一，如今解套終露曙光，柯文哲表示，此為歷史共業，若回到7年前重來一遍怎麼處理大巨蛋，答案是「我還是不曉得怎麼應付」，因當時遠雄未按圖施工被令停工，後續作法只有按圖施工或重新申請建照兩選項，然而「連柱子都不一樣」，根本無法要求再按圖施工。

柯文哲說，大巨蛋設於交通繁忙處「不是我決定的」、開發權利金為0「不是我決定的」、逾期罰則最多300萬無其他處罰「也不是我決定的」，稱此為「完全不平等條約」，後經重新申請建照、歷經8次環評，並調整動線、增加逃生梯、防火區等，也打通與國父紀念館間的地下道，使大巨蛋安全度提高許多。

柯文哲強調，大巨蛋位在台北市東區精華地段，也是明年台灣燈會的主場域，作為市長除要為市民爭取權益外，也要提供安全建築，因此不會預設大巨蛋完工日期，在中央核准前北市府也無法給予建照變更，「這也不是我能決定的。」

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