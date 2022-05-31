續追徐巧芯違停事件 林穎孟質詢籲重新審酌當事警員處分

台北市議員林穎孟30日出席市政總質詢，向台北市長柯文哲與台北市警察局長楊源明就「議員違停案警紀處分」一事進行質詢。（資料照）

2022/05/31 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員徐巧芯違停案持續受到關注，台北市議員林穎孟30日出席市政總質詢，向台北市長柯文哲與台北市警察局長楊源明就「議員違停案警紀處分」一事進行質詢，呼籲重新審酌當事警員的申誡處分及瀆職定義。

林穎孟表示，在徐巧芯違停事件中，她針對徐巧芯的「回去講」、叫分局長到辦公室「說明」疑雲對楊源明進行質詢，但楊源明「回答幾乎是在打太極」。

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她表示，楊源明曾任台中市警察局長，「卻連台中市過去曾發生基層警員正當執法、開單卻被調職的往例，也只是表明『在報紙上看到』」，難怪整起事件分明是議員違停，「卻是市長、局長、分局長甚至警員在擦屁股、受懲處，顯然從高層並未看到體制內的問題」。

針對徐巧芯的「警察局向她表示若公開密錄器畫面可能將涉及到警員瀆職問題，且是重罪」說法，林穎孟也就此提出詢問以求釐清，楊源明表示此2事並無因果關係，「公開密錄器畫面並不會讓警員有瀆職的風險，反之警方對於瀆職與否的認定更相當謹慎，也絕對不會給警員不能開單的壓力」。

對此，林穎孟肯定警方願釋清真相，也批「可見徐議員公然在臉書說謊，宣稱第一時間不公開密錄器是保護基層警員職涯，顯然與事實不符、扭曲警方」。

針對此事，她提出3點具體要求，希望依徐巧芯自身要求公布無馬賽克的秘錄器畫面，也望重新審酌當事警員的申誡處分及瀆職定義，更希望市府與市警局「無需幫特權施壓者擦屁股」，恢復基層警察的士氣。

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