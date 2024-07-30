結盟歐美大廠 漢翔技術注新血

漢翔董事長胡開宏（左）在英國法茵堡航展期間，與國外大廠簽下無人機反制系統、M60戰車性能提升等合作備忘錄，為漢翔的技術注入新活血，希望能帶給國軍全面的支援。（漢翔提供）

2024/07/30 05:30

合作開發無人機反制系統、M60戰車性能提升、F-16油箱維修等

〔記者歐素美／台中報導〕漢翔公司董事長胡開宏上週帶領團隊前往英國參加法茵堡航空展，與國外大廠簽下合作備忘錄，內容包括無人機反制系統、M60戰車性能提升、F-16型機六○○加侖油箱維修與聯合頭盔提示系統業務等，範疇涵蓋地面到天空，為漢翔的技術注入新活血，希望能帶給國軍全面的支援。

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盼帶給國軍全面支援

漢翔指出，該公司與歐洲航空系統大廠結盟，將合作開發無人機反制系統。漢翔具備優異的航電能量及系統整合技術，與擅長無人機反制系統的歐洲大廠合作，可快速進入國內外市場，未來並將規劃結合國內航太供應鏈，針對國內外不同客戶需求，開發各種偵測與干擾裝備產品組合。

漢翔另與美國國防系統大廠，針對M60戰車性能提升及Cyclone System六○○加侖油箱維修兩項進行合作，以因應我國陸軍現役四六○輛M60A3戰車性能提升計畫需求，維持國軍主戰車的戰力不墜。

漢翔說，該公司已幫全球多個國家逾千輛M60A3戰車升級，將提供漢翔技能轉移與建立維修能量，強化地面部隊戰力；此外，亦授權漢翔維修F-16型機外掛六○○加侖油箱業務，擴大「F-16維修中心」服務範疇。

漢翔指出，現役的F-16已於去年全數完成性能提升，加上新購的「Block70」F-16V，台灣未來將擁有逾二百架F-16V戰機，是亞洲最大規模的機隊。漢翔是「F-16維修中心」主辦廠商，與美國大廠合作建立維修能量，未來可對空軍提供即時服務。

針對F-16V戰機，漢翔並與美國聯合頭盔提示系統（JHMCS）的製造廠家合作，有助於飛行員追瞄與鎖定敵機，直接提升空軍戰力。該公司將藉由商售管道，提供快速交運與更具競爭力的價格，和漢翔共同推展頭盔業務，也將協助漢翔建立維修能量。

涵蓋偵察、防禦與攻擊

胡開宏說，漢翔全力支持國防自主，而國防自主的根本，就是台灣必須建立本土能量。這次三大布局從地面到天空，涵蓋偵察、防禦與攻擊，為漢翔的技術注入新活血，希望能帶給國軍全面的支援，為中華民國國防盡最大心力。

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