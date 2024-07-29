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中共官媒埋伏筆諷習？ 刊「景山公園」照、批有個人凌駕黨

中共官媒《人民日報》海外版今日在頭版新聞，特地選了明崇禎皇帝上吊自殺的「景山公園」，做為「北京中軸線」申遺成功的新聞照片。（圖取自《人民日報》）

中共官媒《人民日報》海外版今日在頭版新聞，特地選了明崇禎皇帝上吊自殺的「景山公園」，做為「北京中軸線」申遺成功的新聞照片。（圖取自《人民日報》）

2024/07/29 22:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共三中全會閉幕後，中國官媒近期出現奇怪現象。據觀察，《人民日報》海外版今（29）日在頭版新聞，特地選了明崇禎皇帝上吊自殺的「景山公園」，做為「北京中軸線」申遺成功的新聞照片；中共《解放軍報》日前更刊登一則疑似暗諷中共領導人習近平的專論文章。

據悉，習近平治下中國，年輕人失業高漲，三中全會之後不久，中國網路開始出現「歷史的垃圾時間」一詞，用以形容中共極權統治，違反了經濟發展規律，在這個「垃圾時間」內，中國老百姓只能選擇躺平、觀望，等待時代轉變。

值得注意的是，在中國官媒吹捧「垃圾時間」為「黃金盛世」主旋律中，7月27日《解放軍報》刊登一篇「黨內政治生活要力戒庸俗化」的專論文章，直指「當前個別單位仍然存在黨內政治生活不認真、不嚴肅，隨意化、形式化、平淡化、庸俗化的傾向」、「有的把個人凌駕於黨組織之上，搞家長制、一言堂」。

該專文點出，「凡屬重大問題都要按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，由集體討論、按少數服從多數做出決定」，外界解讀是暗諷習近平。

此外，《人民日報》29日的頭版新聞，刊登兩則吹捧中國國務院總理李強、中華人民共和國副主席韓正的報導，卻不見習近平的消息及動態。

弔詭的是，北京中軸線申請世界文化遺產成功，《人民日報》海外版的新聞照片，中共官媒刻意放上景山公園的照片，由於景山公園是明崇禎皇帝上吊自殺之地，在三中全會後的敏感時刻出現這種排版，引發我方相關單位注意。

《解放軍報》近日刊登一篇「黨內政治生活要力戒庸俗化」的專論文章，直指「有的把個人凌駕於黨組織之上，搞家長制、一言堂」。 （圖取自解放軍報）

《解放軍報》近日刊登一篇「黨內政治生活要力戒庸俗化」的專論文章，直指「有的把個人凌駕於黨組織之上，搞家長制、一言堂」。 （圖取自解放軍報）

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