IPAC年度峰會 今台北登場》無懼中國施壓 荷蘭議員：我還是來了

立法院外交及國防委員會召委王定宇昨日以地主團長身份，款宴「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）。（王定宇國會辦公室提供）

2024/07/30 05:30

〔記者陳昀、黃靖媗、謝君臨／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會今在台北登場，至少五個國家、八位國會議員收到中國外交官的干預電郵或電話。參與IPAC峰會的各國國會議員已經抵台，羅馬尼亞國會議員戴尼察在社群媒體向「中國與俄羅斯惡棍」喊話，台灣是個每四年都會用選票證明自身是民主健全自由社會的國家；面對中國施壓，荷蘭眾議員帕特諾特也發文表示，「我還是來了」。

批中國與俄羅斯惡棍

羅 馬尼亞議員：我也是台灣人

戴尼察並在社群媒體張貼昨午宴與捷克眾議員黛赫、立委王定宇及范雲的合照，指他們是羅馬尼亞、捷克、台灣三個民主國家選出的民意代表，也特別用台語、中文、英文三語說「我也是台灣人」。

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蕭美琴在台北賓館會見IPAC訪團時說，非常榮幸歡迎訪團來到台灣，也來到歷史悠久的台北賓館，這裡見證了台灣複雜的演變歷程，從殖民時期到一黨專政國家，再到今天所享有的現代、蓬勃、自由與開放的民主社會。

蕭美琴指出，期盼與訪團就共同合作，確保民主、和平與繁榮等對所有國家都極為重要的價值交流想法。台灣在前述面向都面臨重大挑戰，特別在地緣政治情勢方面，北京加速軍事擴張，並持續在台海進行軍事活動以及其他灰色地帶的混合脅迫，訪團到來正值非常重要的時刻，台灣正努力提升自我防衛、民主、社會以及經濟方面的韌性，這些面向對台灣及世界來說都至關重要。

此外，立法院外交及國防委員會召委王定宇昨以地主團長身分，款宴IPAC訪團。訪團團長、捷克執政聯盟最大黨公民民主黨（ODS）副主席黛赫眾議員致詞時強調，這次會議是深化友誼和表達對台灣支持的重要機會，IPAC致力於捍衛共同價值觀，並呼籲國際社會共同應對來自中國和俄羅斯的壓力與威脅。

捷克團也表示，深化與台灣的友誼不僅能強化雙方關係，還能帶來具體的商業合作與互惠利益。

王定宇說，IPAC代表團的到來不僅是對台灣的支持，更是對共同堅守「民主價值」的肯定。

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