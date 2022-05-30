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    首頁　>　政治

    把黃珊珊當「接班人」 柯文哲：她不會代表民眾黨啦！

    台北市長柯文哲30日出席台北市議會市政總質詢答詢時坦言，當然希望黃珊珊出來選，但市長層級，把市政做好就好，他也不太贊成要掛黨派。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲30日出席台北市議會市政總質詢答詢時坦言，當然希望黃珊珊出來選，但市長層級，把市政做好就好，他也不太贊成要掛黨派。（記者廖振輝攝）

    2022/05/30 20:13

    〔記者楊心慧／台北報導〕親民黨籍台北市副市長黃珊珊雖被視為台北市長柯文哲「接班人」，但仍未鬆口是否代表台灣民眾黨參選；黃珊珊今受訪時強調，市民是選擇做事的人而非政黨顏色，台北市長柯文哲今（30）日赴台北市議會備詢時表示，「黃珊珊不會代表民眾黨啦！」

    黃珊珊今接受台北市議員鍾沛君的Yahoo TV《今天誰來沛》節目專訪時，自稱「重感情」、「喜歡親民黨」，「雖大家離開但我還留著」，尤其自己從政多年，許多選民也不知她的政黨，強調市民是選擇做事的人而非政黨顏色，此為台北偉大的地方。

    國民黨台北市議員李柏毅質詢時問柯文哲，何時會宣布由黃珊珊代表民眾黨參選台北市長？柯文哲坦言，「黃珊珊不會代表民眾黨」，「黃珊珊要選市長，是黃珊珊自己出來講」，「怎麼會是我代替她宣布？這邏輯很奇怪」。

    改挺蔣萬安？柯文哲：不可能

    柯文哲表示，當然希望黃珊珊出來選舉，但市長層級，把市政做好就好，他也不太贊成要掛黨派。

    李柏毅也問，有沒有可能黃珊珊不選，改挺國民黨立委蔣萬安？柯文哲說「不可能」，他認為黃珊珊對市政熟悉，他支持黃珊珊，但民主政治仍要市民投票決定。

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