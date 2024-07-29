中國快艇事件週二協商！我代表「不戴墨鏡、少了排場」 碼頭低調接人
〔記者吳正庭／金門報導〕針對2月14日中國快艇越界金門海域翻覆釀2死事件，台灣與中國代表將於明天週二在金湖飯店舉行會談，包括罹難漁民家屬在內的中國代表團6人今天抵達金門。泉州市台辦副主任李朝暉說，「希望台方與我相向而行」，妥善解決相關事宜；海巡署副署長謝慶欽也說，期盼此事件能順利圓滿。
距離上次雙方第15次會談未達共識的第147天，李朝暉與中國海峽兩岸關係協會協調處處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、晉江市金井鎮鎮長兼晉江紅十字會顧問莊東航及罹難漁民家屬來燕、于德斌共6人，再度踏上金門土地；台灣協商代表有大陸委員會法政處處長周鳴瑞、海巡署副署長謝慶欽等人。
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碼頭人員指出，我方代表接待陣容「柔軟」很多，除了「長官」少了2月分初迎中國團時的「墨鏡」和大批身著藍色制服海巡隊員的排場，連陪同中方通關都主動「讓位」給中方比較熟悉的金門紅十字會會長洪國正、總幹事呂忠飛，看在碼頭人員眼裡，慶幸少了很多「官氣」，認為這次協商「機會很大」。
李朝暉下船短暫受訪，即由謝慶欽陪同前往料羅碼頭，了解明天預定載回罹難漁民大體及事故船隻的動線，接著再轉往金湖飯店，勘察準備舉行「第16次會談」的場所，再到金門縣立殯儀館，關切公祭法會布置。
雙方對於明天的會談已有相當共識，除了漁民大體及事故船隻由中方船隻運回；有關付給罹難家屬撫慰金部分，據消息來源透露，在換算台幣後，應如坊間傳聞每人約600萬元；但面對媒體詢問，謝慶欽不回應，也未證實。
雙方預定明天上午9點在金湖飯店舉行閉門會議，約10點30分由陸委會對外說明相關內容，接著於金門殯儀館舉行公祭，並將漁民大體移靈至料羅碼頭上船，再由我方巡防艇引導中方船隻離開。
陸委會副主委梁文傑、海巡署署長張忠龍也在今晚趕至金門，但不參與協商。