諷刺綠白執政 國民黨：柯文哲、鄭文燦、林智堅成「倒數三人組」

國民黨今日上午召開記者會批評台北市、桃園市、新竹市的市民可支配所得成長率分別為倒數前3名，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅已成「倒數三人組」。（記者施曉光攝）

2022/05/31 11:12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開記者會批評台北市、桃園市、新竹市分別在台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅執政下，市民可支配所得成長率分別為倒數前3名，柯文哲、鄭文燦、林智堅已成「倒數三人組」，反觀第1名與第2名的城市為國民黨執政的新北市與新竹縣，藉此諷刺綠、白執政，沒有讓人民過上好日子。

國民黨文傳會副主委王鴻薇指出，執政目的就是要讓人民過好日子，薪資所得可以增加，所謂可支配所得，是指家戶所得扣除健保、房租、稅費等必要支出後，剩餘可以運用的錢，可以反應人民真正的所得狀況。

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王鴻薇表示，一般認為台北市應該在各縣市當中最高，例如2021年的家戶可支配所得數為124萬元，雖然絕對值看起來好像還不錯，但成長率卻只有14.5%，遠不如新北市的成長率36.09%。

王鴻薇指出，根據內政部不動產資訊平台統計去年六都住宅價格指數及房價負擔能力，台北市的房價所得比為16.29倍，市民要不吃不喝16年才能趕得上房價，而房貸負擔比為65.09%，新北市則為50%，全國平均更只有37.83%，證明居住正義在台北市沒有被真正落實。

國民黨桃園市議員朱珍瑤指出，民進黨執政最會撒錢，桃園市的負債變高，原因是錢都花在一次性的煙花式活動，浪費公帑，根據去年底的統計，桃園市每一位出生嬰兒平均負債達27萬元。

她強調，鄭文燦說桃園市目前還在成長、改制，但市民的可支配所得成長成長率卻排名倒數第2，讓人非常生氣。

國民黨文傳會副主委何志勇指出，林智堅數度被傳聞民進黨將提名參選桃園市長，有可能背負「落跑市長」的罵名，如果倒數第3名的林智堅要去接棒倒數第2名的鄭文燦位子，是一件非常諷刺的事情。

何志勇表示，新竹市在民進黨執政下被過度包裝，不僅基礎建設落後，無法跟上新竹人的期待，道路有很多坑洞，自來水品質不佳，也缺乏人行道，如果林智堅無心新竹市政，不如現在就辭職算了。

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