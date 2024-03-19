綠營中市主委將改選 蔡其昌：現今對民進黨是逆風 下屆主委責任重大

前立法院副院長蔡其昌表示，民進黨下一屆中市黨部主委責任重大。（記者蘇金鳳攝）

2024/03/19 10:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中市黨部主委將在5月改選，目前浮上檯面只有英系、前立法院長蘇嘉全系統的許木桂有意參選，據了解已獲正國會支持，日前屬正國會系統的現任主委李天生帶著許木桂去拜會新系的前立法院副院長蔡其昌；蔡其昌表示，現今的政治氛圍，對民進黨而言是逆風，下一屆的黨部主委，責任重大，要承擔2026市長及市議員選舉，目前無人表態，現今有任何人要參選他都樂觀其成，不過，因為距離改選還有1、2個月，可能還有人在評估、了解整個局勢。

4年前正國會、現任主委李天生與英系合作後，2任都同額參選，而下一屆市黨部主委又將在5月改選，目前只有英系的許木桂表態參選，並已獲正國會的支持，不過，新系的態度並不明，因此李天生日前帶著許木桂前往拜會前立法院副院長蔡其昌。

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蔡其昌表示，由於選過市長，自己跟各派系的關係都很好，雖自己新系，但他並不能代表新系做任何決定或者是表態，但因為下屆的主委責任很重要，肩負著2026的市長、市議員的選舉，要帶領黨部積極改革勇於任事，目前只有一人表態，對於任何人願意承擔，他都樂觀其成。

蔡其昌指出，目前的政治氛圍，對民進黨而言是逆風，而且剛剛立委選舉完，民進黨選得並不好，在這個階段，大家還在評估中，畢竟距離5月改選還有一個多月，大家還在了解整個狀況。

雖然黨內有人認為，若是正國會及英系合作，新系便難敵，因此未來可能未來主委就是許木桂，不過，黨內有人評估，因為2026年太重要，盧秀燕已無法再選，民進黨一定要搶下市長之位，市議員也要過半，主委一職最好是曾任公職者，或者是現任公職，如李天生是現任的市議員，前二屆是何明杰，也是當時的市議員，因此主委能當選不是看派系是要人選，若從曾任立委中推派出一位，較有影響力，派系應該都會支持，更何況主委也不是那麼好幹。

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