藍營名嘴移花接木日學者言論批台 矢板明夫：請用自己的語言！

矢板明夫表示，有藍營名嘴將日本學者大前研一的言論「移花接木」批評台灣，他呼籲藍營人士若要批評台灣「請用自己的語言」。（資料照）

2022/05/18 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫時常在臉書發表時事看法，提到昨日他聽到某藍營名嘴的廣播節目將日本管理學家大前研一的言論「移花接木」，稱大前研一認為台灣進入「低智商社會」。矢板明夫表示，從大前研一的著作可得知，「低智商社會」一詞是在批評日本社會而非台灣，呼籲藍營人士若要批評台灣「請用自己的語言」。

矢板明夫昨日在臉書發文表示，他聽到某藍營名嘴的廣播節目談及林義傑因批評指揮中心遭綠營支持者批評一事，該名嘴「引用」大前研一的言論，聲稱大前研一曾批評台灣，認為台灣已進入「低智商社會」，並有著「集體不思考、集體不學習、集體不負責」的特徵，他對此感到十分詫異。

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矢板明夫提及過往經驗，大前研一在90年代中期曾參選過參議院議員和東京都知事，只是都沒選上，當時他是一個關心政治的大學生，恰巧都在大前研一的敵對陣營幫忙，矢板明夫認為他對大前研一的性格和主張算是了解，而大前研一不懂中文，也沒有長期觀察台灣社會的經驗，怎麼會下結論批評台灣人？無緣無故得罪人不像大前研一的風格。

矢板明夫表示，他查詢後才發現，藍營名嘴所說的內容源自於大前研一早年的著作「低智商社會」，這本書的內容都是在批評日本社會，根本沒有提到台灣。矢板明夫強調，不知從何時開始，這些言論被移花接木說成是批評台灣，事實查核中心雖然曾指正過這個錯誤，但一些藍營人士至今仍在引用「大前研一批台灣」。

矢板明夫也提到，台灣藍營人士很喜歡引用日治時代的台灣民政長官後藤新平所說的「台灣人的三大民族性是愛錢、怕死、愛面子」，但其實這句話在所有和後藤有關的日文資料都找不到。矢板明夫最後也強調：「呼籲藍營這些人，要批評台灣社會或台灣人，請用自己的語言，引用一些杜撰出來的『日本名人名言』來誤導民眾，實在不是什麼高明手段。」

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