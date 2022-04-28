矢板明夫確診隔離 一件事讓他體悟兩岸如平行世界

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫（右）。（資料照）

2022/04/28 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫26日晚間透露自己感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），昨天（27日）是他居家隔離的第二天，對於台灣行政服務的細膩程度，矢板明夫感嘆：「兩岸雖然說著同一種語言，卻宛如平行的世界」。

矢板明夫在臉書撰文表示，在居家隔離的第二天，有一件事讓他倍感貼心，就是收垃圾的問題，他說昨日台北市環保局打電話給他，稱今天會安排到他家收垃圾，他本以為至少要等到隔離結束後才能處理，沒想到很快就有人來回收，讓矢板明夫直呼，細膩的行政服務超乎他想像。

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這也讓他想到前幾天，上海封城流出的一段錄音，一名被關在家中的男子致電政府，說家裡斷糧好幾天，老人已經快撐不住，但政府人員僅回說沒辦法，只能向上反應，這讓矢板明夫感嘆：「兩岸雖然說著同一種語言，卻宛如平行的世界」。

矢板明夫話鋒一轉，提及中國國台辦發言人馬曉光的批台言論，馬曉光藉由貶台誇耀中國的清零制度，對此矢板明夫認為，台灣的防疫是由專家團隊主導，按人口比例的重症率、死亡率都遠遠低於全世界平均值。

而中國防疫是政治人物按照政治邏輯想出來的，至今仍然拘泥於兩年前的武漢經驗，在全世界看來就是一個笑話。

矢板明夫文末指出，台灣的防疫之所以能成功，是因為這兩年指揮中心沒有理會國台辦和在野黨的干擾，按部就班摸索出自己的做法，至今無疑是全球最先進的模式。

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