中國地方官員發起拍習馬屁第一砲 他想起「桓玄」亡國故事

中國領導人習近平。（美聯社）

2022/04/22 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西壯族自治區委第三次全體會議日前閉幕，在會議公報中，廣西區委書記劉寧一席「永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」的言論，讓人忍不住想起文革時代的語言，對此《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，這番拍馬屁言論將引起骨牌效應。

矢板明夫在臉書撰文指出，現在離中國領導人習近平連任的20大只剩半年時間，劉寧的擁戴領袖說法，將會引發其他省市的追隨，形成全國一片響應，而劉寧也將獲得新總書記馬前卒的地位。

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至於劉寧的歷史，矢板明夫表示，他本來是水利工程師，不到40歲就升官為水利部副部級官員，但接下來原地踏步將近20年，直到他的學長、習近平的同宿舍好友陳希掌握大權，他才獲得提拔，不過劉寧因為不是習派人馬，因此為了鞏固地位而急於表現。

中國官員的逢迎拍馬讓矢板明夫想起一段歷史故事，東晉後期權臣桓玄篡位稱帝，但在入座龍椅時，椅子卻突然坍垮，這時侍中殷仲文上前說道：「這是因為陛下聖德深厚，連土地都承載不起，所以御座才陷了下去」，結果得到重賞。

幾個月後桓玄政權倒台，他詢問身邊臣子，自己為何會失敗，身邊人對他直言：「天怒人怨，焉能不敗？」桓玄進一步問：「爾等如何不諫？」結果得到的答案是，當時朝中一片歌頌之聲，桓玄欣然接受，臣子們又敢說些什麼呢？

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