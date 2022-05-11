李明哲做對一件事讓老共忌憚 矢板明夫稱中國「惡人無膽」

台灣NGO工作者李明哲（左）遭中國以「顛覆國家政權罪」判刑5年，在妻子李凈瑜（右）陪同下舉行返國記者會。（資料照）

2022/05/11 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕台灣NGO工作者李明哲遭中國關押將近5年後返台，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，中國的監獄中還有許多像李明哲一樣，被官方以莫須有罪名監禁的各國人士，他認為李明哲夫妻最了不起的地方在於第一時間公開案情，引起國際社會重視，而這也凸顯出中國「惡人無膽」的一面。

矢板明夫在臉書撰文表示，包括台灣人、美國人、加拿大人、澳洲人和日本人，有許多人都遭中國以莫須有的罪名關進監獄，他們多數人都因為害怕中國政府的報復，不敢出聲捍衛自己，像是至少有14位日本人被以間諜罪被中國政府起訴，但他們的家屬都已經被中國司法機關嚇破膽，不敢深談家人的遭遇。

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矢板明夫指出，按常識來判斷，這些人被指控的犯罪都是無稽之談，他們的行為在民主國家都不會構成犯罪，而李明哲夫妻最了不起的地方在於，他們第一時間公開案情，求助美國政府和人權組織，引起國際社會重視，這也讓中國政府有所忌憚。

矢板明夫引用台灣的俗語「惡人無膽」來形容中國，他說以自己和中國政府多年打交道的經驗，他們表面上無所謂，但其實很在乎國際聲音，而李明哲堅持抗爭，後來才能挺起胸膛召開記者會，這對有類似境遇的台灣人和日本人來說，非常有參考價值。

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