為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    李明哲做對一件事讓老共忌憚 矢板明夫稱中國「惡人無膽」

    台灣NGO工作者李明哲（左）遭中國以「顛覆國家政權罪」判刑5年，在妻子李凈瑜（右）陪同下舉行返國記者會。（資料照）

    台灣NGO工作者李明哲（左）遭中國以「顛覆國家政權罪」判刑5年，在妻子李凈瑜（右）陪同下舉行返國記者會。（資料照）

    2022/05/11 09:24

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣NGO工作者李明哲遭中國關押將近5年後返台，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，中國的監獄中還有許多像李明哲一樣，被官方以莫須有罪名監禁的各國人士，他認為李明哲夫妻最了不起的地方在於第一時間公開案情，引起國際社會重視，而這也凸顯出中國「惡人無膽」的一面。

    矢板明夫在臉書撰文表示，包括台灣人、美國人、加拿大人、澳洲人和日本人，有許多人都遭中國以莫須有的罪名關進監獄，他們多數人都因為害怕中國政府的報復，不敢出聲捍衛自己，像是至少有14位日本人被以間諜罪被中國政府起訴，但他們的家屬都已經被中國司法機關嚇破膽，不敢深談家人的遭遇。

    矢板明夫指出，按常識來判斷，這些人被指控的犯罪都是無稽之談，他們的行為在民主國家都不會構成犯罪，而李明哲夫妻最了不起的地方在於，他們第一時間公開案情，求助美國政府和人權組織，引起國際社會重視，這也讓中國政府有所忌憚。

    矢板明夫引用台灣的俗語「惡人無膽」來形容中國，他說以自己和中國政府多年打交道的經驗，他們表面上無所謂，但其實很在乎國際聲音，而李明哲堅持抗爭，後來才能挺起胸膛召開記者會，這對有類似境遇的台灣人和日本人來說，非常有參考價值。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國誘認間諜罪 李明哲：不能出賣國家
    2022/05/11 05:30

    中國誘認間諜罪 李明哲：不能出賣國家
    李孟居家人不想張揚 刑滿難回台 李明哲：高調救援讓獨裁政府忌憚
    2022/05/11 05:30

    李孟居家人不想張揚 刑滿難回台 李明哲：高調救援讓獨裁政府忌憚

    網路平台禁賣菸酒品 違法裁處最高5萬元罰鍰
    李明哲案凸顯中共威權本質 民進黨：追求自由民主絕非犯罪
    2022/05/10 16:55

    李明哲案凸顯中共威權本質 民進黨：追求自由民主絕非犯罪
    中國曾誘認間諜罪 李明哲：會牽連台灣 我不能出賣國家
    2022/05/10 13:08

    中國曾誘認間諜罪 李明哲：會牽連台灣 我不能出賣國家
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播