國民黨：政府應提供企業補貼 讓家長申請「有薪防疫照顧假」

王育敏表示，政府應提供企業補貼，讓家長可請「有薪防疫照顧假」。（資料照）

2022/04/29 10:34

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「防疫監督平台：防疫照顧假領不到薪？家長困境政府聽到了嗎？」記者會指出，現階段恐將有近8萬的家長面臨必須請「防疫照顧假」，在家照顧因疫情停課的孩童，卻無法領薪的困境，政府不應該讓家長們獨自承擔，呼籲蔡政府應該提供企業補貼，讓家長們可申請「有薪防疫照顧假」，年輕父母照護孩童時才不會有後顧之憂。

國民黨指出，根據勞動部今年3月初公布「110年僱用管理及工作場所就業平等概況」調查，同意員工申請申請「防疫照顧假」的企業佔84.1%，即便雇主可不給薪，但仍有15.9%的雇主不願意，若進一步來看，對於「防疫照顧假」的工資計算方式，以「不發工資」占74.3%最多，「給全薪」占13.4%，「部分給薪」占12.3%。

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國民黨表示，近1成6的家長無法請到「防疫照顧假」，代表仍有不少比例的家長會面對配合防疫孩童停課在家卻難以請假照顧的窘境，即便請到了「防疫照顧假」，但高達7成5的家長恐面臨無薪可以領的難處。

國民黨副秘書長王育敏指出，依據教育部截至4月27日統計，採「全校」暫停實體課程，幼兒園118所、國小86校，採「部分班級」暫停實體課程，幼兒園248所、國小371校，估計約近8萬家長有請「防疫照顧假」在家照顧孩童的強烈需求，隨著疫情漸趨嚴重，未來受影響的家長勢必會顯著增加，越來越多的家長們必須面臨請假但雇主可能不給薪的難題，顧慮影響收入，陷入工作與家庭照顧的兩難。

王育敏表示，政府應提供企業補貼，讓家長可請「有薪防疫照顧假」，提供單親或弱勢家庭的防疫照顧補貼，同時，學童居隔證明應儘快開出，讓家長能即時憑據請假。

國民黨指出，雖然衛福部提出「因COVID-19受隔離、檢疫者及其照顧者」，將發給每人每天1000元的防疫補償金，若是孩童停課，家長須請假照顧也能申請該項補償，但若學校是預防性停課，孩子沒有和確診者接觸，就不會收到衛生局開立的居家隔離通知書，無法領取防疫補償金，但這些家長同樣仍須請假照顧，卻無法領到防疫補償金，相當不公平，根本之道就是政府提供企業補貼，讓家長可請「有薪防疫照顧假」，才能真正解決家長們的難題。

此外，王育敏表示，快篩實名制上路後非常混亂，部分民眾必須連續跑6家藥局才買到快篩試劑，防疫指揮中心卻只配發每一個藥局78份試劑，這數字到底怎麼算出來的？如果染疫人數急速上升，民眾都需要，為何蔡政府還在做肌餓行銷？她要求政府應該改善亂象，提高網路系統穩定度，不能再發生當機，藥局試劑配送量應該加倍，對於弱勢年長或行動不便者，應該統一由政府發配，讓弱勢民眾不要成為孤兒。

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