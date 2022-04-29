南韓大解禁！ 下週起戶外免戴口罩

南韓將從5月2日開始取消戶外戴口罩的規定。圖為首爾清溪廣場。（路透）

2022/04/29 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國務總理金富謙29日宣布，南韓將從5月2日開始取消戶外戴口罩的規定，但民眾參加感染風險較高的50人以上集會、活動、演出、體育賽事時，仍需要配戴口罩。

《韓聯社》報導，金富謙28日召開中央災難安全對策本部會議表示，儘管部分輿論對戶外不戴口罩仍有疑慮，但也不能繼續對戴口罩給獨自散步或家庭郊遊民眾帶來的不便視而不見。

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他說，考量到南韓的武漢肺炎疫情已從高峰後呈現6週下降的趨勢，以及人民的殷切期望，政府認為不必繼續維持戶外口罩令。南韓的口罩令從2020年10月開始實施，在戶外不戴口罩會面臨罰款。

金富謙強調，法國、紐西蘭、新加坡等國已在武漢肺炎Omicron疫情高峰過後或1個月前後解除戴口罩規定，這些國家的疫情仍在呈現下降趨勢。

儘管原則上取消戶外戴口罩的規定，但金富謙說，強制性規定仍適用在50人以上的戶外聚會，參加難以保持1公尺以上間隔的戶外聚集活動時，或是在空氣飛沫傳染風險較大的情況下繼續戴口罩。他補充說，有症狀者和高危險族群，也強烈建議戴口罩。

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