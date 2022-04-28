領先全球！丹麥7成人口感染+3劑疫苗防火牆 宣布停打疫苗

7成人口感染加3劑疫苗防火牆，丹麥恢復正常生活，並領先全球，宣布終止大規模疫苗接踵計畫。（路透）

2022/04/28 22:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，相較中國上海封城，遠在北歐的丹麥老神在在，已放寬所有入境規定，歡迎外國人前往旅遊，27日更成為全球第一個終止接種武肺疫苗的國家，剛地衛生單位聲稱，因疫情已受控。

丹麥衛生局在聲明中說，丹麥人接種疫苗的比例已相當高，而且疫情已逆轉，因此決定本季不再大規模接種武肺疫苗，5月15日起，民眾不會再獲邀接種疫苗。

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丹麥的信心，來自完整醫療數據顯示過去5個月 Omicron 流行期間，丹麥有7成人口感染病毒，加上高疫苗接種率，病毒已不對丹麥構成任何威脅，人們也不必戴口罩，疫苗護照也可丟一邊，恢復正常生活。

丹麥自2020年耶誕節後便開始疫苗接種計畫，約480萬名民眾已完成接種2劑疫苗，當中逾360萬人已接種加強劑。丹麥總人口約583萬。

丹麥衛生局稱，自從Omicorn變種病毒出現後，大部分人都受感染，意味群體免疫率相當高，加上政府成功控制疫情，目前感染人數已下降，住院比率維持穩定且預期還會下降，因此決定終於大規模疫苗接種計畫。

歐盟也於27日宣布結束武肺大流行病的緊急狀態，進入後疫情時代，不再普篩通報。估計有60%至80%的歐盟人口感染COVID-19，估達3.5億人。

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