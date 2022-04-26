加拿大駐台代表重申立場：支持台灣作為WHA觀察員

加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）今天表示，台灣作為WHA觀察員的角色，符合國際衛生界的最大利益，「這仍然是加拿大的立場」。（翻攝自推特）

2022/04/26 17:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕第75屆世衛大會（WHA）將於5月登場，台灣已5年未能與會。今年以來，美日英澳和友邦行政部門、丹麥國會等都曾公開支持台灣參與。加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）今天表示，台灣作為WHA觀察員的角色，符合國際衛生界的最大利益，「這仍然是加拿大的立場」。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）近年數次在國會表達加國支持台灣作為WHA觀察員立場；加拿大衛生部長海杜（Patty Hajdu）去年更首次在WHA公開聲援台灣。海杜說，為有效因應全球疫情及其他公衛挑戰，不應只有會員國能參與WHO事務，各方都能作出貢獻，台灣也需參與。

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台灣自1997年起，曾13度向世衛（WHO）提出申請入會，但每次都在中國打壓下挫敗；另在馬政府任內則曾由世衛秘書長發出邀請函、以「中華台北」觀察員名義參與WHA，我國2016年政黨輪替後，自2017年起5度被拒於門外，至今已是第6年。

WHA將於5月22日至28日召開會議，外交部今天表示，外交部與衛福部全力爭取受邀以觀察員身分與會，並已展開相關籌備工作。我方將持續與友邦及理念相近國家密切溝通協調，以凝聚最大的國際共識與支持，穩健積極推案。不過具體細節目前不便公布，將適時向外界說明。

今年以來，多國在不同場合表達支持台灣參與WHA，如1月WHO執委會時，諾魯、聖克里斯多福及尼維斯、馬紹爾群島、海地、史瓦帝尼、宏都拉斯、巴拉圭、瓜地馬拉等友邦，以及美國、英國、日本、法國代表歐盟發言時，以直接或間接方式表達支持。

2月英澳峰會透過聯合聲明，重申支持台灣以觀察員等身分有意義參與國際組織。3月丹麥國會通過友台決議，支持台灣獲得WHA觀察員身分。4月美國副國務卿麥肯伊（Brian McKeon）與WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會晤時，當面呼籲WHO應邀請台灣以觀察員身分參與WHA。世界醫師會（WMA）也於4月19日致函譚德塞，呼籲為台灣開啟大門，邀請與會。

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