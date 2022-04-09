美副國務卿會見譚德塞 當面呼籲應讓台灣參與WHA

美國副國務卿麥肯伊（Brain McKeon，圖左）8日在華盛頓與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus，圖右）會晤。（圖擷取自Brain McKeon推特）

2022/04/09 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國副國務卿麥肯伊（Brain McKeon）8日在華盛頓與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會晤，討論世衛組織的財務與改革，麥肯伊還當面向譚德塞呼籲，應該讓台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

第75屆世界衛生大會將於5月22日至28日在瑞士日內瓦舉行。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，台灣2017年起連5年未能獲邀參與。

請繼續往下閱讀...

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，主管管理與資源的美國副國務卿麥肯伊8日會見來訪的譚德塞，討論世衛組織的財務與改革，普萊斯還當面向譚德塞表達，應該讓台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。

世衛組織曾對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）進行疫情起源調查，但病毒源頭至今仍是未解之謎，麥肯伊也在會中關切疫源調查，表達美國對此的承諾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法