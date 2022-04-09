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    美副國務卿會見譚德塞 當面呼籲應讓台灣參與WHA

    美國副國務卿麥肯伊（Brain McKeon，圖左）8日在華盛頓與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus，圖右）會晤。（圖擷取自Brain McKeon推特）

    美國副國務卿麥肯伊（Brain McKeon，圖左）8日在華盛頓與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus，圖右）會晤。（圖擷取自Brain McKeon推特）

    2022/04/09 07:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國副國務卿麥肯伊（Brain McKeon）8日在華盛頓與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會晤，討論世衛組織的財務與改革，麥肯伊還當面向譚德塞呼籲，應該讓台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

    第75屆世界衛生大會將於5月22日至28日在瑞士日內瓦舉行。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，台灣2017年起連5年未能獲邀參與。

    美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，主管管理與資源的美國副國務卿麥肯伊8日會見來訪的譚德塞，討論世衛組織的財務與改革，普萊斯還當面向譚德塞表達，應該讓台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。

    世衛組織曾對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）進行疫情起源調查，但病毒源頭至今仍是未解之謎，麥肯伊也在會中關切疫源調查，表達美國對此的承諾。

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