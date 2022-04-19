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    多在10歲以下！歐美傳多起兒童新肝炎病例 病因仍不明

    英國、丹麥、愛爾蘭、荷蘭以及西班牙傳出不明兒童肝炎病，歐洲疾病預防控制中心正在對這些案例進行調查。兒童病患示意圖。（美聯社）

    英國、丹麥、愛爾蘭、荷蘭以及西班牙傳出不明兒童肝炎病，歐洲疾病預防控制中心正在對這些案例進行調查。兒童病患示意圖。（美聯社）

    2022/04/19 22:54

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲疾病預防控制中心（ECDC）今（19）日宣布，一種首次在英國兒童中被偵測到，但引發原因不明的肝炎病，目前也已在數個歐洲國家以及美國現蹤。

    《法新社》報導，ECDC表示，目前在丹麥、愛爾蘭、荷蘭及西班牙都有發現孩童患有此種肝炎的案例，此外，美國阿拉巴馬州（Alabama）也通報了9起疑似案例，「正在對所有國家的通報案例進行調查，目前這些兒童肝炎的確切病因來源仍是未知。」

    世衛組織（WHO）上週五（15日）表示，正在監控英國自4月5日以來通報的84起急性嚴重肝炎案例，並且預計接下來還會出現更多患者。

    報導指出，這種肝病的主要感染對象是10歲以下兒童，症狀包含出現黄疸、腹部疼痛、腹瀉以及嘔吐；ECDC表示，大多數案例中都沒有發燒情形，不過有些英國兒童的情況比較嚴重，需轉到專門病房，其中甚至有6人得進行肝臟移植手術。

    由於患者身上並未檢測到已知的A型到E型肝炎病毒，英國衛生單位因此轉而檢驗是否有其他常見病毒，或是例如武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）等等可能的關聯。

    ECDC表示，目前調查人員認為最有可能的致病因素還是透過感染。「沒有發現與武漢肺炎疫苗的關聯。而透過問券蒐集案例的進食、飲品及個人習慣等詳細資訊也無法找出任何常見的接觸染病因素。」

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