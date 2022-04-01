為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    WHO預測：「武漢肺炎恐人傳動物」 籲各國做好準備

    WHO警告各國應該要把病毒再次變種的可能性視為潛在威脅，最壞的情況為透過動物傳染人類。（美聯社）

    WHO警告各國應該要把病毒再次變種的可能性視為潛在威脅，最壞的情況為透過動物傳染人類。（美聯社）

    2022/04/01 15:33

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒株不斷變異讓人措不及防，世界衛生組織WHO警告各國應該要把病毒再次變種的可能性視為潛在威脅，最壞的情況為透過動物傳染人類，讓人類的防疫體系再次崩潰。

    綜合外媒報導，WHO前日發佈一份報告書，針對疫情的走向做了3種預測，最樂觀的為Omicron變種威脅、致命性持續降低，人類也可自體免疫了，最糟糕的情況為，武漢肺炎再次有毒性與傳播性更強的變種，讓現今施打的疫苗失效，人類免疫減弱。

    先前人們在29種動物上發現了武漢肺炎，讓許多專家擔心會有強大的高度異變病毒產生，再從動物傳染回人類，魚類與野生動物學家艾薩克（EJ Isaac）表示，病毒變種的機率會在春天增加，因為熊會從冬眠中醒來，鹿與狼會移動到不同地區，動物間的遷徙會增加傳播機會。

    明尼蘇達大學獸醫和生物醫學副教授阿里歐塔（Matthew Aliota）與團隊日前在美國明尼蘇達州的印第安保留區做研究，他表示「如果病毒可以在野生動物體內存活，病毒就會一直存在，而且有再次傳染人類的可能。」他呼籲「我們不知道下次大流行的時間，但無論結果是什麼，世界都需要做好充分的準備。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    有確診者足跡 新竹市草根廚房與長興釣蝦場完成清消
    2022/04/01 14:39

    有確診者足跡 新竹市草根廚房與長興釣蝦場完成清消
    本土+104創今年新高紀錄、新北40例最多 境外移入+132
    2022/04/01 14:12

    本土+104創今年新高紀錄、新北40例最多 境外移入+132

    好好呼吸禾聯空調 打造健康居家型態
    彰化疫情有變下午3點記者會說明 打疫苗送200元再延1個月
    2022/04/01 13:38

    彰化疫情有變下午3點記者會說明 打疫苗送200元再延1個月
    竹縣+1！大潭電廠外籍移工居隔陰轉陽 印度女入境6採陰返國前採檢確診
    2022/04/01 13:15

    竹縣+1！大潭電廠外籍移工居隔陰轉陽 印度女入境6採陰返國前採檢確診

    遠傳與百家企業加入人才永續聯盟
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播