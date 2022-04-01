WHO預測：「武漢肺炎恐人傳動物」 籲各國做好準備

WHO警告各國應該要把病毒再次變種的可能性視為潛在威脅，最壞的情況為透過動物傳染人類。（美聯社）

2022/04/01 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒株不斷變異讓人措不及防，世界衛生組織WHO警告各國應該要把病毒再次變種的可能性視為潛在威脅，最壞的情況為透過動物傳染人類，讓人類的防疫體系再次崩潰。

綜合外媒報導，WHO前日發佈一份報告書，針對疫情的走向做了3種預測，最樂觀的為Omicron變種威脅、致命性持續降低，人類也可自體免疫了，最糟糕的情況為，武漢肺炎再次有毒性與傳播性更強的變種，讓現今施打的疫苗失效，人類免疫減弱。

請繼續往下閱讀...

先前人們在29種動物上發現了武漢肺炎，讓許多專家擔心會有強大的高度異變病毒產生，再從動物傳染回人類，魚類與野生動物學家艾薩克（EJ Isaac）表示，病毒變種的機率會在春天增加，因為熊會從冬眠中醒來，鹿與狼會移動到不同地區，動物間的遷徙會增加傳播機會。

明尼蘇達大學獸醫和生物醫學副教授阿里歐塔（Matthew Aliota）與團隊日前在美國明尼蘇達州的印第安保留區做研究，他表示「如果病毒可以在野生動物體內存活，病毒就會一直存在，而且有再次傳染人類的可能。」他呼籲「我們不知道下次大流行的時間，但無論結果是什麼，世界都需要做好充分的準備。」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法