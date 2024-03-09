涉掏空10億、豪奢租私人飛機 台中銀董座王貴鋒收押確定

台中商銀董事長王貴鋒。（本報合成）

2024/03/09 21:30

〔記者吳政峰／台北報導〕台中商銀董事長、台中銀保險經紀人公司前負責人王貴鋒，涉與台中銀保董事長賴麗姿、極緻租賃實際負責人周哲男，掏空公司10億餘元，租購私人飛機、名車、豪宅奢華度日，新北地檢署一月底搜索約談並聲請羈押禁見，新北地院原裁定王1500萬、周800萬、賴300萬元交保，被高等法院發回後，2月更裁王、周羈押禁見，8日獲高院維持確定。

據悉，高院合議庭審理後，認為依據王貴鋒、周哲男與證人供述，加上卷內客觀事證，兩人涉有違反證券交易法的「不合營業常規交易」、「特別背信」及銀行法的「負責人背信罪」等罪，嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，且有畏罪逃亡及串證、滅證之虞。

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合議庭參酌本案犯罪情節、兩人對其他共犯或證人影響力、現今科技設備及通訊方式特性，認為若以具保、責付或限制住居等侵害較小的手段替代羈押，仍不足以確保本案後續偵查程序的順利進行。

合議庭再權衡國家刑罰權有效行使、兩人的人身自由與防禦權受限制程度等項目，8日判定新北院的羈押禁見裁定並無明顯違反比例原則情事，核無違誤或不當，駁回兩人抗告，不得再抗告。

新北檢懷疑王貴鋒擔任台中銀保負責人期間，把董事長核決權限提高至1億元，再用公務車名義租購勞斯萊斯、賓利等多輛千萬名車自用，期滿後未把車輛過戶給公司；又向周哲男的公司租用私人飛機，多次公報私帳，帶親友搭飛機出遊；另以台中銀保名義，贊助周男的行銷公司；還承租周的北市豪宅做為招待所，斥資4000萬元裝潢，按月租用酒水享用，公司共損失10億餘元。

新北檢1月底搜索約談，查扣7輛名車、2輛重機、名錶、鑽戒、雪茄、紅酒及凍結50餘個帳戶，訊後向新北院聲押禁見王男等3人，其他19名被告諭令10萬至300萬元不等交保。新北院原裁定3人交保，經新北檢抗告，高院發回，新北院2月25日更裁王、周羈押禁見，賴提高保釋金至500萬元。王、周兩人提起抗告，8日被駁確定。

台中銀行董事長王貴鋒以公司名義，租購全球限量「99台」的奧斯頓·馬丁「Zagato」超跑。（記者王定傳翻攝）

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