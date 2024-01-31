涉租購豪車掏空台中銀行 王貴鋒擁全球限量99台奧斯頓馬丁曝光

台中銀行董事長王貴鋒以公司名義租購全球限量「99台」的奧斯頓·馬丁「Zagato」超跑。（記者王定傳翻攝）

2024/01/31 19:52

〔記者王定傳／新北報導〕台中銀行董事長、台中銀保險經紀人公司前負責人王貴鋒，涉夥同台中銀保險公司現任董事長賴麗姿、極緻租賃公司實際負責人周哲男，利用台中銀行及台中銀保險2公司資金，租購勞斯萊斯、邁巴赫、賓利、奧斯頓·馬丁等豪車供自己享受，檢調昨兵分24路發動搜索，查扣多量豪車，除勞斯萊斯幻影外，王還擁有全球限量「99台」的奧斯頓·馬丁「Zagato」超跑，一併都被檢調查扣。

汽車專家Andy老爹說，Aston Martin Vanquish Zagato全台限量99台，在國外售價大約50萬英鎊，台灣開價3千萬元左右。

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檢調獲報，王貴鋒在擔任台中銀子公司即台中銀險經紀人公司負責人期間，先將公司董事長核決權線，提高至1億元，並從2014年起，以這2家公司租用公務車名義，租購勞斯萊斯（Rolls-Royce）PHANTOM、奧斯頓·馬丁（Aston Martin）Zagato、邁巴赫（Mercedes Maybach）S600、賓利（BENTLEY）MULSANNE、賓士（M-Benz）G63等豪車供己使用或載用親友，且在租期屆滿未將車輛過戶，至該銀行或保經公司名下，致台中銀行及保經公司受有2億餘元損害。

檢調昨兵分24路執行搜索，扣到Rolls-Royce Phantom 汽車2輛、Aston Martin Zagato及Aston Martin Rapide各1輛、1輛Mercedes Maybach S600、1輛M-BENZ S500、1輛BMW740Li、HARLEY-DAVIDSON重機2輛、紅酒162支、雪茄近千支、BREGURT錶、ROLEX錶、鑽戒、項鍊、手機、帳冊，凍結50餘個金融帳戶，並帶回王男等24名被告及證人。

檢察官訊問後，以王男等3人涉犯證券交易法「不合營業常規交易及特別背信」、銀行法「特別背信」、洗錢防制法，犯嫌重大，有串證、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，法院預計晚間開庭。

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