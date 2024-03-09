疑製造假車禍爆打「丟丟妹」男友 中檢聲押2惡徒

3名惡徒被移送地檢署時不發一語，與打人時的囂張氣焰判若兩人。（記者張瑞楨攝）

2024/03/09 22:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕有「直播天后」之稱的網紅「丟丟妹」（李明珊），昨（8日）下午與男友Tommy，開車行經台中市北區，疑似遭楊男等3人製造假車禍，再持球棒爆打Tommy，還亂噴辣椒水，楊男等3人辯稱純屬車禍糾紛而氣憤毆人，並不認識丟丟妹及其男友，警方仍依殺人未遂等罪嫌移送，台中地檢署今晚9時許，聲請羈押禁見楊男等2人，另1人諭令10萬元交保。

昨天下午丟丟妹與男友Tommy，駕駛的Range Rover休旅車，行經中清路、太原路口，因綠燈起步慢，被後方豐田轎車（租賃車）追撞，車損相當輕微，僅有車漆掉落一小片，不料，楊男（20歲）先下車，對Tommy噴辣椒水，隨後張姓駕駛（26歲）與張姓乘客（21歲）持球棒下車毆打Tommy，但未攻擊丟丟妹。

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警方馳抵時，丟丟妹相當驚恐，但並未受傷，Tommy則身體多次瘀血，丟丟妹強調，自己與男友並未與人結怨，其經紀人也發表聲明指出，豐田車從後方追撞，對方（楊男）指責Tommy綠燈亮卻起步慢，進而噴辣椒水與持球棒揮打，造成Tommy身體多處受傷，丟丟妹覺得莫名其妙。

警方偵訊時，楊男等3人異口同聲說，不認識丟丟妹與Tommy，單純是行車糾紛，沒有人教唆或授意製造假車禍，並藉此滋事攻擊Tommy，但警方懷疑此說，且楊男等3人可能有跟蹤尾隨丟丟妹與男友之車的跡象，懷疑3人是製造假車禍，再以此為藉口毆打Tommy，今天下午移送3名惡徒，罪名分別是妨害自由與妨害秩序罪，Tommy則控告殺人未遂罪，警方建請台中地檢署聲請羈押。

台中地檢署今天傍晚偵訊至晚間9時許，認為楊男與21歲的張男，涉觸犯刑法的傷害罪、妨害秩序罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及再犯之虞，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，台中地方法院裁定中，26歲張男則諭知10萬元交保。

台中警方逮捕攻擊「丟丟妹」男友Tommy的3名惡徒。（警方提供）

警方懷疑3人製造假車禍，再藉口毆打「丟丟妹」的男友Tommy。（警方提供）

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