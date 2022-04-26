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    連兩天有立委助理確診 立院正常運作

    無黨籍立委林昶佐今天透過臉書表示，早上國會辦公室同仁快篩後呈陽性反應，目前該同仁已完成PCR，正在等待結果。為求謹慎，國會同仁改採居家上班，他也已快篩完畢，結果為陰性。（取自林昶佐臉書）

    無黨籍立委林昶佐今天透過臉書表示，早上國會辦公室同仁快篩後呈陽性反應，目前該同仁已完成PCR，正在等待結果。為求謹慎，國會同仁改採居家上班，他也已快篩完畢，結果為陰性。（取自林昶佐臉書）

    2022/04/26 11:53

    〔記者鍾麗華／台北報導〕無黨籍立委林昶佐今天透過臉書表示，早上國會辦公室同仁快篩後呈陽性反應，目前該同仁已完成PCR，正在等待結果。為求謹慎，國會同仁改採居家上班，他也已快篩完畢，結果為陰性。

    林昶佐說，由於該同仁近日與服務處同仁並無直接接觸，目前我們服務處仍維持正常運作。「若有其他消息，會再向大家報告」。

    事實上，民進黨籍司法委員會召委黃世杰昨天傍晚也表示，因隨行同仁快篩陽性，自己自即日起在家自主健康管理。他的隨行同仁發燒，經過自行快篩為陽性，目前已至醫院進行PCR篩檢，而自己的身體並無不適，即日起在家進行自主健康管理，暫停所有行程。

    不過，由於黃世杰為本週立法院司法及法制委員會輪值召委，週三、週四的委員會議程已委託同黨立委周春米代理主持，議事不受影響。週三司法委員會議程審查「犯罪被害人保護法」修正草案，週四則將召開「新進公教人員個人專戶制退撫制度」公聽會。

    除了林昶佐、黃世杰的助理確診外，立院之前還有國民黨立委廖國棟與辦公室2名助理、民進黨立委蔡適應選區助理與民眾黨立委高虹安立院研究室助理，以及行政院國會聯絡人與立院清潔工、警衛隊接連確診，國民黨立委林德福助理也傳出疑似染疫。

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