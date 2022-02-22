烏俄緊張之際不忘酸蘇貞昌「嘴砲院長」 葉元之留言挨轟

新北市議員葉元之。（資料照）

2022/02/22 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今日進軍烏克蘭東部，使兩國情勢更為緊張。資深媒體人趙少康今日在臉書PO文表示，雖然台灣和烏克蘭不同，但還是該引以為戒，不能輕啟戰端。對此，新北市議員葉元之在下方留言：「沒辦法，台灣有個想拿掃把打仗的嘴砲院長」，此言一出遭網友罵翻。

趙少康今日在臉書PO文表示，戰爭是殘忍的，是大家不想看到的局面。然而，國際之間重要的是溝通與聯繫，對台灣來說，雖然跟烏克蘭不同，但還是應該引以為鑑，不到最後關頭絕對不能輕啟戰端，更要避免刻意挑起衝突。如何維持兩岸間的穩定，與中美雙方都保持良性互動，避免陷入任何一方的陷阱，被當成大國博奕中的棋子，最終讓人民成為戰爭下唯一的受害者，必須戒之、慎之。

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對此，葉元之在下方留言：「沒辦法，台灣有個想拿掃把打仗的嘴砲院長」，結果遭網友砲轟：「人家說的是一個態度，就只有你在執著掃把」、「難道就要直接投降嗎」、「國民黨最愛和平了！雙手舉起來最和平了！」、「你這種態度很糟糕」、「你這種態度真令人失望」、「不要反共，直接投共，舔共？？？直接投降？？」、「你們再這樣下去會被柯文哲吃掉啦」、「真的有夠低能，想打仗的從來都是中共」、「你的語文理解能力那麼差嗎？蘇院長表達的是『就算只有一支掃把，也要力戰到底』就你們這些藍腦有問題！」

新北市議員葉元之在下方留言：「沒辦法，台灣有個想拿掃把打仗的嘴砲院長」，結果遭網友罵翻。（擷取自臉書）

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