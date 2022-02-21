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    樂見「拜普會」 烏克蘭：沒我們參與不會成功

    烏俄關係持續緊張，烏東戰事一觸即發，今（21）日稍早傳出「拜普會」或有譜消息，對此，烏克蘭官方回應表示，歡迎美俄雙方的高峰會，但若沒有烏克蘭的參與，這場會談不會解決任何問題。圖為烏克蘭國安與國防委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）。（美聯社）

    烏俄關係持續緊張，烏東戰事一觸即發，今（21）日稍早傳出「拜普會」或有譜消息，對此，烏克蘭官方回應表示，歡迎美俄雙方的高峰會，但若沒有烏克蘭的參與，這場會談不會解決任何問題。圖為烏克蘭國安與國防委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）。（美聯社）

    2022/02/21 22:20

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄關係持續緊張，烏東戰事一觸即發，今（21）日稍早傳出「拜普會」或有譜消息，對此，烏克蘭官方回應表示，樂見美俄雙方的高峰會，但若沒有烏克蘭的參與，這場會談不會解決任何問題。

    《路透》報導，俄羅斯入侵烏克蘭的意圖劍拔弩張，今（21）日稍早傳出美國總統拜登（Joe Biden）有意與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）高峰會談消息，雙方皆有意願，但目前仍未有具體計畫。

    對此，烏克蘭國安與國防委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）向媒體回應表示，沒有烏克蘭的參與，美俄高峰會解決不了任何問題。他說：「沒有我們的參與，無人能夠解決我們的問題。任何事都必須在我們參與下才能成真。」

    據悉，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稍早指出，拜登與普廷已原則上同意針對烏克蘭議題舉行高峰會談，但俄羅斯總統發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應稱，目前沒有具體計畫，但也不排除在必要時刻，直接熱線或會面對談。

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