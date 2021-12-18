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    給貢寮最大的禮物！重啟核四未通過 賴品妤：40年惡夢終於結束

    賴品妤說，台灣人今日的抉擇，是給貢寮人最大的禮物。（資料照）

    賴品妤說，台灣人今日的抉擇，是給貢寮人最大的禮物。（資料照）

    2021/12/18 19:39

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投結果大致底定，四案皆不通過。針對重啟核四一案，民進黨立委賴品妤發出長文表示，今天台灣人民的抉擇，是給貢寮人最大的禮物與回饋，長達40年的惡夢終於結束。

    賴品妤在臉書表示，這幾個月，她不間斷與原能會、經濟部溝通討論，極力的想讓社會大眾了解核四廠的真相；也持續召開記者會、辦理公投說明會，參與各公職的說明活動；到了最後幾週，每日天尚未亮，她便站上街頭、車隊掃街，為的就只是將東北角居民的心聲，傳達給全台灣人知道。

    賴品妤感謝所有返鄉，以及勇敢走出家門對公投第17案，投下不同意票的民眾，「你們今天的抉擇，是對台灣能源轉型方向的認同與支持，也是對於我們貢寮鄉親40年來的奮鬥，最大禮物與回饋。」

    賴品妤說，終於核四重啟貢寮當地也以高達76%的不同意票（截至目前票數）告訴全國，大家早已受夠有心人士與國民黨為了利益，不顧在地而操作這根本性錯誤的議題。

    賴品妤表示，從昨天到今天，看到許多返鄉人潮擠滿了高鐵、台鐵、客運站；四個不同意的結果，不但象徵著人民對於未來國家藍圖的創制與複決，更意味著這幾個月無所不用其極操弄對立的馬英九、朱立倫、國民黨早已背離民意，根本無法掌握民眾的心聲與想法。

    不過，賴品妤也強調，這個結果並不是特定政黨的獲勝，而是全體台灣人的勝利，接下來，她也將持續的在於公投相關的台灣能源轉型、智慧電網建置、國際經貿組織、公投制度等議題，盡全力監督政府的施政，「讓今天的結果，真正化為台灣民主發展的養分。」

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