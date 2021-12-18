承認重啟核四公投失敗！領銜人黃士修：遺憾

「重啟核四公投」領銜人黃士修發表承認失敗。（資料照）

2021/12/18 18:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕「重啟核四公投」同意票大幅落後不同意票超過50萬票，領銜人黃士修承認重啟未通過，他說，很遺憾地，最令人憂心的情況還是發生了，「投票率僅有4成，核四公投未通過」的結果，依法不生任何效力，核四維持封存現況。

黃士修提到，長年被污名化的核四，加上民進黨挾千百倍龐大資源的動員，公民團體發起的核四公投始終在民調的誤差範圍內，等同被一半民意間接肯定，縱使未能啟封商轉，也是民主的里程碑。

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不過黃士修認為，這對於擁核反核雙方，都是懸而未決的結果。公投脫鉤大選，民進黨大規模政黨動員，中間選民被蓋過，無法參與國家政策之形成，這是對民主最深層的傷害，從此之後恐怕再無公投。

黃士修說，核四公投未通過，中央政府更不可能處理核廢料。侯友宜市長對所有公投案的異常消極，造就了核廢料永遠放在新北市的政治現實，將在歷史留下紀錄。你的歲月靜好，是有人為你負重前行。

他說，而且許永輝說的工程問題是真是假，永遠不會有答案。民進黨完全執政5年從來不查，到底在掩蓋什麼真相？3000億蓋好的核電廠白白報廢，沒有人負起法律責任。

黃士修說，核四公投未通過，每年少200億度電，中南部多燒730萬噸煤。每年超過9000人死於肺癌，空污還要帶走多少我們親人的生命？佔比過半的天然氣有國安危機，民進黨後續的四五六接計畫，將徹底弱化國防安全，出賣台灣主權。

黃士修同時也提出藍綠都必須面對的3項問題，包括2018年以核養綠公投，全國6成民意續用核電的事實。非核家園的再生能源進度已經破功，核四又未能啟用，台灣面臨嚴重缺電問題，朝野是否考慮核二、核三延役，或跟進國際將核能作為綠能的趨勢，在核四廠區新建小型模組化反應爐的可能性？

黃士修說，核四終究必須決定啟用或報廢。待公投法之2年效期解禁，2023年可再提起公投，然而民間已無心力發動第三次公投，是否會有政黨發起之核四公投？抑或2024年總統大選，就是第二次核四公投。國民黨和民進黨，仍然逃不過回答這一個問題。

還有，蘭嶼核廢是漢人虧欠原住民族的責任。他訴求將核廢最終處置與蘭嶼核廢遷出脫鉤，無論反核或擁核都得處理核廢料。即使是安全無害的廢棄物，達悟雅美族仍然有絕對的權利，要求核廢回到它該去的地方。

黃士修也預告，近期歐盟會做出正式將核能列為綠色投資的重大決定，其中的關鍵要件就是核廢料對環境無危害可處理。這個遲來的正義還給核能一個公道，希望能消解社會大眾對核廢料的疑慮，對抗反核集團長年散布的假訊息。

黃士修強調，非核家園政策等同對中南部民眾宣判慢性死刑，未來將有10幾萬條生命因為肺腺癌逝去，無異於當年納粹黨將猶太人送進毒氣室的罪行。

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