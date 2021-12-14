27年前96％貢寮人「不同意」！「核四公投」史料重現

雖然《公民投票法》直到2003年才正式生效，因此這場公投並不具法律效力，但仍是台灣民主珍貴的前進之路。（照片由柯金源授權提供）

2021/12/14 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕距離1218四大公投只剩下4天，針對「重啟核四」議題，臉書粉絲專頁「它核他們的故事」分享史料，揭露了27年前由貢寮人自辦的地方民調公投，雖然此場公投不具法律效力，卻是第一次當地居民有量化的證據向全台灣表達立場。

1994年5月22日，台北縣貢寮鄉（今新北市貢寮區）曾自辦一場「是否同意設立核四廠的『民調公投』，雖然《公民投票法》直到2003年才正式生效，因此這場公投並不具法律效力，但仍是台灣民主珍貴的前進之路。

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據「它核他們的故事」分享，當時投票前一個月「鹽寮反核自救會」在福隆車站、貢寮車站、龍洞和澳底仁和宮等四個人潮聚集地進行反核演講，還進行三次掃街。​

公投前一天，媒體公告一份民調指出全國超過半數支持興建核四。當天晚上在仁和宮的宣講中，主持人問：「你們有誰被這個調查問過嗎？」在場的民眾激憤地大喊：「沒有！」

台電公司感受到地方動員威脅，在「貢寮快報」的文宣中，再度強調核電廠附近居民有每月100度電「免錢相送」的優待。還在另一份文宣「台電先生有話要說」中，反駁這場公投活動。​

到了投票當天，具投票資格的1萬107貢寮鄉民中，有5898人、近6成參與了這次投票。其中又有5669人，高達96.13％用選票表達「不同意」核四廠。即使台電提供電費優惠，民眾反核的心卻不因此動搖。同年底，11月27日，台北縣長尤清進行全縣核四公投，結果有89％反對核四。​

「它核他們的故事」認為，不應該忘記貢寮居民長期堅決反對興建核四廠的決心，並邀請民眾在今年的公投為他們投下不同意票，拒絕這座興建多年仍未完工，且貢寮人極力反對的老舊電廠！

投票前一個月「鹽寮反核自救會」在福隆車站、貢寮車站、龍洞和澳底仁和宮等四個人潮聚集地進行反核演講，還進行三次掃街。（照片由柯金源授權提供）

「它核他們的故事」分享了當年珍貴的歷史照片。（照片由柯金源授權提供）

雖然此場公投不具法律效力，卻是第一次當地居民有量化的證據向全台灣表達立場。（照片由柯金源授權提供）

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