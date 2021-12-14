為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    27年前96％貢寮人「不同意」！「核四公投」史料重現

    雖然《公民投票法》直到2003年才正式生效，因此這場公投並不具法律效力，但仍是台灣民主珍貴的前進之路。（照片由柯金源授權提供）

    雖然《公民投票法》直到2003年才正式生效，因此這場公投並不具法律效力，但仍是台灣民主珍貴的前進之路。（照片由柯金源授權提供）

    2021/12/14 20:25

    〔即時新聞／綜合報導〕距離1218四大公投只剩下4天，針對「重啟核四」議題，臉書粉絲專頁「它核他們的故事」分享史料，揭露了27年前由貢寮人自辦的地方民調公投，雖然此場公投不具法律效力，卻是第一次當地居民有量化的證據向全台灣表達立場。

    1994年5月22日，台北縣貢寮鄉（今新北市貢寮區）曾自辦一場「是否同意設立核四廠的『民調公投』，雖然《公民投票法》直到2003年才正式生效，因此這場公投並不具法律效力，但仍是台灣民主珍貴的前進之路。

    據「它核他們的故事」分享，當時投票前一個月「鹽寮反核自救會」在福隆車站、貢寮車站、龍洞和澳底仁和宮等四個人潮聚集地進行反核演講，還進行三次掃街。​

    公投前一天，媒體公告一份民調指出全國超過半數支持興建核四。當天晚上在仁和宮的宣講中，主持人問：「你們有誰被這個調查問過嗎？」在場的民眾激憤地大喊：「沒有！」

    台電公司感受到地方動員威脅，在「貢寮快報」的文宣中，再度強調核電廠附近居民有每月100度電「免錢相送」的優待。還在另一份文宣「台電先生有話要說」中，反駁這場公投活動。​

    到了投票當天，具投票資格的1萬107貢寮鄉民中，有5898人、近6成參與了這次投票。其中又有5669人，高達96.13％用選票表達「不同意」核四廠。即使台電提供電費優惠，民眾反核的心卻不因此動搖。同年底，11月27日，台北縣長尤清進行全縣核四公投，結果有89％反對核四。​

    「它核他們的故事」認為，不應該忘記貢寮居民長期堅決反對興建核四廠的決心，並邀請民眾在今年的公投為他們投下不同意票，拒絕這座興建多年仍未完工，且貢寮人極力反對的老舊電廠！

    投票前一個月「鹽寮反核自救會」在福隆車站、貢寮車站、龍洞和澳底仁和宮等四個人潮聚集地進行反核演講，還進行三次掃街。（照片由柯金源授權提供）

    投票前一個月「鹽寮反核自救會」在福隆車站、貢寮車站、龍洞和澳底仁和宮等四個人潮聚集地進行反核演講，還進行三次掃街。（照片由柯金源授權提供）

    「它核他們的故事」分享了當年珍貴的歷史照片。（照片由柯金源授權提供）

    「它核他們的故事」分享了當年珍貴的歷史照片。（照片由柯金源授權提供）

    雖然此場公投不具法律效力，卻是第一次當地居民有量化的證據向全台灣表達立場。（照片由柯金源授權提供）

    雖然此場公投不具法律效力，卻是第一次當地居民有量化的證據向全台灣表達立場。（照片由柯金源授權提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    侯友宜千字文談公投 呂秋遠：國民黨日漸新黨化，他看得很清楚
    2021/12/14 17:16

    侯友宜千字文談公投 呂秋遠：國民黨日漸新黨化，他看得很清楚
    公投遲未表態影響連任？ 侯友宜：有人願意付出是好事
    2021/12/13 14:11

    公投遲未表態影響連任？ 侯友宜：有人願意付出是好事

    ⟪王者源起⟫台灣上線 遊戲搶先看！
    朱市長反核四、朱主席喊重啟 鄭文燦：至少一個朱立倫說謊
    2021/12/11 20:49

    朱市長反核四、朱主席喊重啟 鄭文燦：至少一個朱立倫說謊
    貢寮居民反核四連署破千 賴品妤喊話︰國民黨到貢寮來別躲避
    2021/12/08 12:25

    貢寮居民反核四連署破千 賴品妤喊話︰國民黨到貢寮來別躲避

    節能表現傑出 臺灣菸酒首獲金獎肯定
    原能會前主委蔡春鴻「時空錯置」 台電：昔退報告今挺核四
    2021/11/29 20:18

    原能會前主委蔡春鴻「時空錯置」 台電：昔退報告今挺核四
    重啟核四》蔡中岳酸黃士修 可推「核廢在我家」公投
    2021/11/24 20:14

    重啟核四》蔡中岳酸黃士修 可推「核廢在我家」公投
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播